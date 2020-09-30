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Ozan Kabak’ın cezası belli oldu: 5 maç!
WERDER BREMEN MAÇINDA YAPTIĞI FAUL SONRASI RAKİBİNE TÜKÜRDÜĞÜ İDDİA EDİLEN OZAN KABAK'A, ALMANYA FUTBOL FEDERASYONU'NDAN TOPLAMDA 5 MAÇLIK CEZA VERİLDİ.
Spor 30.09.2020, 16:13
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Werder Bremen maçında yaptığı faul sonrası rakibine tükürdüğü öne sürülen Ozan Kabak’a, Almanya Futbol Federasyonu’ndan toplamda 5 maçlık ceza verildi.
Almanya Futbol Federasyonu, Schalke 04 - Werder Bremen maçında Bremenli Ludwig Augustinsson’a yaptığı faul sonrası rakibine tükürdüğü öne sürülen Ozan Kabak’a 5 maç ceza verildi. Genç savunmacıya maç cezasının yanında ayrıca 15 bin Euro da para cezası da kesildi.
Ozan Kabak söz konusu mücadele sonrası, "Augustinsson’dan özür dilerim. Bilinçli bir hareket değildi, kaza eseri oldu. Ona doğru tükürmeyi hedeflemedim. Böyle sportmenliğe aykırı bir hareketi kariyerim boyunca hiç yapmadım ve bundan sonra da yapmayacağım. Büyük bir şanssızlık oldu" ifadelerini kullanmıştı.
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