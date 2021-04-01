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Ozan Kabak: 'Dünya Kupası'nda Bizim Çocuklar'ı herkes görecek'

A Milli Takım ve Liverpool'un başarılı futbolcusu Ozan Kabak, Letonya karşısında beklemedikleri puan kaybının yollarından döndürmeyeceğini vurgulayarak, "Lideriz, güvenimiz tam, Dünya Kupası'nda Bizim Çocuklar'ı herkes görecek" dedi.

Spor 01.04.2021, 13:27
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Ozan Kabak: 'Dünya Kupası'nda Bizim Çocuklar'ı herkes görecek'

Liverpool'da forma giyen milli futbolcu Ozan Kabak sosyal medya hesabından milli takım ile ilgili paylaşım yaptı. Genç futbolcu, Letonya'ya karşı berabere kaldıkları mücadelede beklemedikleri bir puan kaybı yaşadıklarını ifade ederek, "Beklemediğimiz puan kaybı bizi yolumuzdan döndürmeyecek. Lideriz, güvenimiz tam, Dünya Kupası'nda Bizim Çocuklar'ı herkes görecek" ifadelerini kullandı.

21 yaşındaki futbolcu Hollanda ve Letonya ile oynanan karşılaşmalara 11 başlarken, Norveç müsabakasında da oyuna sonradan dahil oldu.

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