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Ozan İsmail Koç: “Hakemin kararları tartışılır”

Bursaspor’un genç futbolcusu Ozan İsmail Koç, Bereket Sigorta Ümraniyespor maçında hakem hatalarının tartışma konusu olabileceğini söyledi.

Spor 12.04.2021, 11:11
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Ozan İsmail Koç: “Hakemin kararları tartışılır”

Bursaspor’un genç futbolcusu Ozan İsmail Koç, Bereket Sigorta Ümraniyespor maçında hakem hatalarının tartışma konusu olabileceğini söyledi.

TFF 1. Lig’in 29. haftasında Bereket Sigorta Ümraniyespor’a 2-1 mağlup olan Bursaspor’da hakem Hakan Ceylan’ın verdiği kararlar tartışılıyor. Yeşil-beyazalı takımın genç futbolcusu Ozan İsmail Koç, yayıncı kuruluşa verdiği röportajda şu ifadeleri kullandı: “Kazanmak için sahaya çıkmıştık. Gereken her şeyi de yaptık. Ama beklediğimiz gibi geçmedi. Hakemin kararları da tartışılır Bundan sonraki maçlarımızdan galip gelmek istiyoruz. Her maçın zorluğu ayrı. Yeni haftada Bandırmaspor’u yeneceğimize inanıyorum.”
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