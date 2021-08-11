Otyakmaz: “Rakibimiz çok tehlikeli”

DG Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz, “Rakibimiz şu an ligin ortalarında, çok tehlikeli ve formda bir takım. Rakibimizin güçlü olduğunu biliyoruz, ona göre hazırlıklarımızı yapıyoruz” dedi.

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Ön Eleme Turu rövanş maçında yarın Gürcistan temsilcisi Dinamo Batumi’yi konuk edecek Sivasspor’da kulüp başkanı Mecnun Otyakmaz, açıklamalarda bulundu.

Otyakmaz, hedeflerinin turu geçmek olduğunu belirterek, “İlk karşılaşmaya geriden gelip 2-1 skor ile iyi bir şekilde avantaj elde ederek kazandık. Ancak rakibimiz şu an ligin ortalarında, çok tehlikeli ve formda bir takım. Rakibimizin güçlü olduğunu biliyoruz, ona göre hazırlıklarımızı yapıyoruz. İnşallah taraftarımızın ve milletimiz sevindirecek bir sonuç alacağız. İlk olarak hedefimiz bu turu geçtikten sonra da Play-Off’u geçerek gruplara kalmak. Gruplara kalmak çok önemli çünkü maddi açıdan iyi bir kazanç getiriyor. Takımın güçlenmesine sebebiyet veriyor” ifadelerini kullandı.

“İlk 5 içerisinde yer almayı arzuluyoruz”

Yeni sezon hakkında konuşan Otyakmaz, “Süper Lig’de bu sene çok çetin bir mücadeleye sahne olacak. Takımlar iyi hazırlanıyorlar ve iyi kadrolar kuruyorlar. Biz ilk 5 içinde olmayı sevdik. O yüzden de bu zamana kadar 5-6 kez ilk 5 içerisinde yer aldık. Sivasspor’un alışık olduğu bir yer, o yüzden yine ilk 5’in içerisinde yer almayı arzuluyoruz” diye konuştu.

“Transferi olağanüstü bir şey olmazsa noktaladık”

Bir gazetecinin, “Transfer tamamlandı mı?” şeklindeki sorusuna Otyakmaz, “Avrupa’da 3 maç oynadık. Bu ilk maçlarda transferleri tamamlamak hedefimizdi. Bunu da büyük oranda başardık. Yine darbeye bağlı sakatlıklar biraz sorun oldu ama transferlerimiz bu açığı kapattı. Hazır olduğumuzu söyleyebilirim. Transferi olağanüstü bir şey olmazsa noktaladık” yanıtını verdi.

“Kapasitenin biraz artırılması iyi olur”

Herkesi aşı olmaya davet eden Otyakmaz, “Bir defa herkese aşı olmayı herkese tavsiye ediyorum, hepimiz aşımızı olduk. Ancak aşılılar girecekse stada sadece kapasitenin biraz artırılması iyi olur. Madem herkes aşılı, yarı yarıya veya biraz daha üstüne çıkarılması iyi olur ama taraftarımıza özellikleri aşı olmayı tavsiye ediyorum. Vaka oranı büyük oranda arttı ama bütün bunların çoğunluğunu aşı olmayanlar oluşturuyor” ifadelerini kullandı.