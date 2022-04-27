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Otizmli Tuna, Yunanistan’ın Sakız Adası’ndan Çeşme’ye kadar yüzdü

Otizmli açık su yüzücüsü Tuna Tunca ve Triatlon Milli Takımı Antrenörü Mert Onaran, Yunanistan’ın Sakız Adası’ndan Çeşme’ye kadar yüzdü. Tunca, 11,5 kilometrelik yüzüşünü 2,5 saatte tamamlarken, 18 Nisan’da trafik kazasında hayatını kaybeden triatloncu Ata Yahçi anısına kulaç attı.

Spor 27.04.2022, 15:31
Otizmli Tuna, Yunanistan’ın Sakız Adası’ndan Çeşme’ye kadar yüzdü

Otizmli açık su yüzücüsü Tuna Tunca ve Triatlon Milli Takımı Antrenörü Mert Onaran, Yunanistan’ın Sakız Adası’ndan Çeşme’ye kadar yüzdü. Tunca, 11,5 kilometrelik yüzüşünü 2,5 saatte tamamlarken, 18 Nisan’da trafik kazasında hayatını kaybeden triatloncu Ata Yahçi anısına kulaç attı.

İzmirli olan ve ailesiyle birlikte Güzelbahçe’de yaşayan 18 yaşındaki otizmli Tuna Tunca, 7 yıldır yüzme eğitimi alıyor. Daha önce Çanakkale Boğazı ve İstanbul Boğazı’nı birkaç kez derecelerle geçen, birçok ulusal ve uluslararası açık su yarışında dereceleri olan Tuna, bu kez Sakız Adası’ndan Çeşme’ye kadar yüzdü. Önemli bir başarıya imza atan Tuna Tunca ve Triatlon Milli Takımı Antrenörü Mert Onaran, 11,5 kilometrelik yüzüşünü Çeşme’nin Pırlanta Plajı’nda tamamlayarak karaya çıktı. Geçtiğimiz günlerde trafik kazasında hayatını kaybeden triatloncu Ata Yahçi anısına kulaç atan Tuna, Yunanistan ile Türkiye arasında yüzen ilk otizmli sporcu olarak tarihe geçti.

Pırlanta Plajı’nda çiçeklerle karşılandılar

İki yüzücüyü, Pırlanta Plajı’nda; Çeşme Kaymakamı Ünal Çakıcı, Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa İnce, Çeşme Gençlik ve Spor Müdürü Nuri Büyükateş, Tuna Tunca’nın babası İlkay Tunca, annesi Gülnur Tunca ve anneannesi Duriye Anapalı karşıladı. Kaymakam Çakıcı ve Belediye Başkanı Oran, iki yüzücüye de çiçek takdim etti.

"Otizmde farkındalığı arttırmak için büyük bir katkı sundu"

Çeşme Kaymakamı Ünal Çakıcı, "Tuna ile gurur duyuyoruz" diyerek, "Bugün iki ülke arasında yüzdü. Otizmde farkındalığı arttırmak için büyük bir katkı sundu. Kendisiyle burada buluştuğumuz için çok mutluyuz" diye konuştu.

"İşin başı inanmaktan ve güzel bir ekip ile çalışmaktan geçiyor"

Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa İnce de, kısa bir açıklama yaparak, "Bir hemşehrimiz olarak Tuna ile gurur duyduk. İşin başı inanmaktan ve güzel bir ekip ile çalışmaktan geçiyor. Yanaklarından öperek tebrik ediyorum" dedi.

Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran da, "Dünyanın en çok barışa ihtiyacı olduğu bugünlerde, iki ülke arasında barış köprüsü kurduğunu düşünüyorum" açıklamasını yaptı.

"Kulaçlarımızı Ata Yahşi için attık"

Otizmli Tuna Tunca’ya açık su yüzüşünde eşlik eden Triatlon Milli Takımı Antrenörü Mert Onaran da yaptığı açıklamada, "Bugün kulaçlarımızı Ata Yahşi için attık. Geçen hafta talihsiz bir kaza sonucu aramızdan ayrıldı. Milli triatlon sporcusuydu. 12 yıl beraber çalışmıştık. Tuna ile beraber Ata Yahçi için yüzdük; ayrıca otizmli bireylerin neler başarabileceğini göstermek istedik. Tuna, bunun en güzel örneklerinden bir tanesi. Tuna’yı bu başarısı için bir kez daha tebrik ederim. Daha önce Tuna ile 10 kilometre yüzerek bunun antrenmanını yapmıştık. Çok zorlandığını söyleyemem. Daha büyük hedeflerimiz var. Manş ve Cebelitarık geçişini yapmak istiyoruz. Burası ilk uluslararası geçişimiz oldu" ifadelerine yer verdi.

"İki büyük anlamı var"

Tuna Tunca’nın babası İlkay Tunca da, "Olağanüstü bir mesafeyi yüzdü. Oğlumuzla gurur duyuyoruz. İki büyük anlamı var; birisi otizm farkındalığı, diğeri de Ata Yahşi anısına olması" diyerek duygularını açıkladı.

"Otizm hayatın içinde bir gerçek"

Tuna’nın annesi Gülnur Tunca da, "Otizm farkındalık gününde, kalp emojisi veya mavi giyerek otizmi anlamak ve fark etmek mümkün değil. Otizmliler suda yüzüyorlar. Otizmliler otobüse biniyorlar. Okulda eğitim alıyorlar. Otizm akıyor, hayatın içinde bir gerçek. Aslında bu yüzmedeki amacımız; yapabileceklerini göstermekti. Tuna ile gurur duyuyorum" diye konuştu.

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