Otizmi onu ’pes’ ettirmedi, başarıdan başarıya koşuyor

KOCAELİ (İHA) – Küçük yaşta otizm teşhisi konulan 25 yaşındaki Ege Deniz, hayata spor ile tutundu. Ege, 12 sene önce masa tenisiyle başladığı spor hayatına triatlet olarak devam ediyor. Özel durumuna rağmen masa tenisi, atletizm ve yüzme branşlarında başarılar elde eden Deniz, tek özel birey olarak katılmış olduğu Triatlon Türkiye Kupası’nda birinci oldu.

Kocaeli’de yaşayan 25 yaşındaki otizmli Ege Deniz, spora 12 sene önce masa tenisiyle başladı. Masa tenisinde ve daha sonrasında yönelmiş olduğu atletizm ile yüzme sporlarında çeşitli başarılar elde etti. Deniz’in yeteneğini fark eden hocaları, onu triatlet olarak yetiştirmeye başladı. Ege Deniz, Mersin’de düzenlenen ilk defa katıldığı Triatlon Türkiye Kupası’nda 1.5 kilometre yüzdü, 20 kilometre bisiklete bindi ve 10 kilometre koşarak birinci oldu.

“Spora başladıktan sonra hayatı değişti”

Ege’nin spor ile tanışmadan önceki halinin çok kötü olduğunu belirten beden eğitimi öğretmeni Serkan Yüksekkaya, hayatının spora başladıktan sonra değiştiğini söyledi. Yüksekkaya, “Ege sporla 12 sene önce tanıştı. Çok zor durumdaydı ve psikiyatristlerin bile artık çare olamayacağı, kliniklere yatırılacak düzeydeydi. Ege’nin hayatı, spora başladıktan sonra değişti. Spora masa tenisiyle başladıktan 3-4 ay sonra yetenekli olduğu ortaya çıktı. Küçük çapta düzenlenen turnuvalara katılarak çeşitli başarılar elde etti. Ege’de tabii ki bu süreçte kendisini toparladı. Masa tenisinden sonra çeşitli branşlara yönlendirdik. Yönlendirdiğimiz branşlar içerisinde yüzme ve atletizm var. Yüzme ve atletizmde çok iyi başarılar elde etti. Ege’yi triatlet yapabilmek için triatlona başlattık. Yaklaşık 7- 8 aydır çok ciddi bir çalışma yapıyoruz. Geçen hafta Mersin Yenişehir’de gerçekleştirilen Triatlon Türkiye Kupası bayanlar genel kategorisinde birinci oldu. Sprint mesafe koştuğu yarışmada 1 buçuk kilometre yüzdü, 20 kilometre bisiklete bindi ve 10 kilometre koştu. Biz Ege’nin bu başarısından çok mutlu olduk” ifadelerini kullandı.

“12 sene önceki Ege yok artık”

Görmüş olduğu destek ve elde ettiği başarılarla artık eski Ege’nin olmadığını vurgulayan Yüksekkaya, “Ege daha önce çeşitli branşlarda başlarılar gösterdi ama bu daha çok olayın bir bütünü gibi oldu. Ege’nin bu başarısında, bizim emeklerimiz, kendisinin azmi ve özellikle ailesinin ona çok güvenmesi, her konuda destek vermesi etkili oldu. Bütün bunların yanı sıra Ege’nin toparlanması bizim için en güzeli. 12 sene önceki Ege yok artık. Sporun özel çocuklara etkisini de bu şekilde görmüş olduk” şeklinde konuştu.

Çalıştıkları zaman normalle yarışabiliyorlar

Özel duruma bakış açısının özel birey insanların üzerinde çok etkili olduğunun altını çizen Yüksekkaya, özel çocukların çalıştığı zaman normallerle de yarışabileceklerine dikkat çekti. Yüksekkaya, “Ege zaten çok yetenekli ve disiplinli bir arkadaş. Geçmişten gelen çalışmaları ve bu zaman ki yaptığımız çalışmaların bir bütünü yakalamak için normal ya da özel ayrışımını kaldırmak istiyoruz. Özel çocuklar çalıştığı zaman normallerle de yarışabiliyor demek istedik. Özel duruma bakış açımızın ve davranışlarımızın çok büyük bir etkisi var. Yeni bir çocuk aramıza katıldığı zaman gözlemlediğimizde çoğu konuda bizden daha yetenekli olduklarını görüyoruz. Zaman ve emek isteyen bir süreç. Gördüğünüz gibi egeye spor yapmak yakışıyor. Özel arkadaşlarımızın hepsini spora davet ediyorum. Obsesif hareketlerinden kurtulmak konusunda spor çok etkili bir çözüm” cümlelerine yer verdi.