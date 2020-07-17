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Osmanlıspor’da corona virüsü şoku!
TFF 1. Lig ekiplerinden Osmanlıspor’da bir personelin korona virüs testi pozitif çıktı.
Spor 17.07.2020, 17:36
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TFF 1. Lig’in 34. haftasında Balıkesirspor'u konuk edecek olan Osmanlıspor'da corona virüsü şoku yaşanıyor. ,
Bugün yapılan testin sonucunda Başkent ekibinde 1 çalışanda Covid-19 tespit edildi.
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