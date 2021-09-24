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Osmangazi’nin yıldızları Avrupa Spor Haftasında

Osmangazi Belediyespor bünyesindeki Badminton, Taekwondo ve Tenis Takımı sporcuları, Avrupa Spor Haftası kutlamalarına katıldı.

Spor 24.09.2021, 15:44
Osmangazi’nin yıldızları Avrupa Spor Haftasında

Osmangazi Belediyespor bünyesindeki Badminton, Taekwondo ve Tenis Takımı sporcuları, Avrupa Spor Haftası kutlamalarına katıldı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile AB Başkanlığı himâyesinde düzenlenen Avrupa Spor Haftası, Türkiye’nin 81 ilinde eşzamanlı olarak başladı. Türkiye Herkes İçin Spor Federasyonu koordinasyonunda gerçekleştirilen faaliyetlerde Osmangazi Belediyespor’un Badminton, Taekwondo ve Tenis Takımı sporcuları da yer aldı. Atıcılar Çok Amaçlı Spor Salonu’nda saygı duruşu ve İstiklâl Marşı’nın okunmasıyla başlayan program, folklor gösterileriyle devam etti. Daha sonra Gençlik ve Spor Müdürlüğü’ne bağlı sporcular, branşlarındaki hünerlerini sergiledi.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, böylesine önemli bir organizasyonda yer alan Osmangazi’nin yıldızlarını kutlayarak, “Her yıl 23-30 Eylül tarihleri arasında kutlanan Spor Haftası, 7’den 70’e herkesi spora teşvik etmeyi hedefliyor. Bizler belediye olarak Türk sporuna yeni kabiliyetler kazandırmak için elimizden geleni yapıyoruz. Spor yapmak isteyen bütün gençlerimizi tesislerimize bekliyoruz” dedi.

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