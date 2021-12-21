Osmangazi personeli, iş stresini bowlingle attı

Osmangazi Belediyesi’nin kurum içi iletişimi güçlendirmek maksadıyla düzenlediği Birimler Arası Bowling Turnuvası’nda kazanan Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü oldu.

Osmangazi Belediyesi tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen Birimler Arası Bowling Turnuvası sona erdi. 5’er kişiden oluşan toplam 42 takımın katıldığı turnuva bir hafta sürdü. Renkli görüntülere sahne olan turnuvanın ilk tur elemeleri sonrasında en yüksek puanı alan 8 takım finalde karşı karşıya geldi. Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar’ın da izlediği final müsabakaları sonunda, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü-3 takımı birinci, Koordinasyon İşleri Müdürlüğü-1 takımı ikinci, Bilgi İşlem Müdürlüğü ise üçüncü oldu. Katılan takımlar arasında tatlı bir rekabet ve heyecana sahne olan turnuvada, erkeklerde Ali Osman Kaya, kadınlarda ise Nursel Ömür en skorer oyuncu ödülünü kazandı.

Büyük heyecana sahne olan final müsabakalarını izleyen ve kendisi de atış yapan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, kupa ve madalya töreninde yaptığı konuşmada, bu tür etkinliklerin personelin iş stresinden uzaklaşarak, verimliliğini arttırdığını söyledi. Başkan Dündar, konuşmasının ardından kazanan takımlara kupa ve madalyalarını verdi.