Osman Zeki Korkmaz: "Futboldaki en kolay golleri atamayıp en güzel golleri yedik"

İstanbulspor Teknik Direktörü Osman Zeki Korkmaz, Konyaspor maçından sonra yaptığı açıklamada, "Futboldaki en kolay golleri atamayıp en güzel golleri yedik" dedi.

Spor Toto Süper Lig’in 3. haftasında İstanbulspor evinde karşılaştığı Konyaspor’a 4-0 mağlup oldu. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan İstanbulspor Teknik Direktörü Osman Zeki Korkmaz, "Konyaspor da, biz de galip gelemeyen iki takımdık. Konyaspor geçen sene tarih başarılar yaşamış bir takım, bu sene istediği gibi başlayamadılar. Onlarda bunun gerilimi vardı. Süper Lig’de gol atamadık, puan alamadık. İki takım için de kırılma maçı gibiydi. Hem duyguları hem de taktiksel stratejisini sadık kalan takım daha baskın çıkacaktı. Bu kırılma anlarında oyuna dönebilmeliydik. İlk yarı 2-1 girebilirdik, 2-0 mağlup girdik. Hem set oyununda hem de top rakipteyken duran toplarda geniş bir hazırlığımız vardı Konyaspor’da. Skordan bağımsız söylüyorum belki de Konyaspor’un en zorlandığı maç oldu. Pek çok hücum opsiyonu yaptık. Topu içeri atamadık. Futboldaki en kolay golleri atamayıp en güzel golleri yedik. Bu Konyaspor’un başarısına gölgelemez burada aslında bir farkı ortaya koymaya çalışıyorum. 2 ay önce Süper Lig’e çıktığımızda, çıkış sürecimiz belgesel gibi bir süreç. Büyük bir emek ve organizasyon vardı. Açıkçası bunu herkese söylüyorum. Bu ligin kıymetlini bilmemiz lazım. Nerede olduğumuzun farkına varmamız lazım. 6 sezon Süper Lig’de yarımcı antrenörlük yaptım. Süper Lig’in ne olduğunu çok iyi bilirim. 2 ay evvel, şampiyonluk gecesi yaptığım konuşmada, 48 saat içerisinde yönetim ile toplantı yapacağımızı ve Süper Lig’e nasıl hazırlanacağımızı söyleyeceğimi söylemiştik. O toplantı yapıldı. O toplantıdan bugüne teknik heyet ve futbolcular olarak tüm hazırlıklarımızı yaptık. Sahada da bunu gördüğünüzü umuyorum. Süper Lig’de sonucu belirleyen faktörlerin belirli değilse sonuç alamazsınız" diye konuştu.

Transfer ile ilgili sorulan soruya Korkmaz, "Geçen sene ilk profesyonel teknik adamlığımdı. Teknik adamlığa başlamadan önce hazırlık yaparken, neler yapmalıyım, neleri yapmamalıyım diye notlar alırdım. Yapmak istemediğim en büyük şey şikayet etmek. İki ay önce rapor verdim. Orada her şey vardı. Lig başladı. Benim işim maçlara hazırlanmak. Transfer değil. Transferi ben yapamam. Bunu konuşmayı da hoşlanmıyorum. Kulübün yapısı itibarıyla, bir oyuncu üzerinden ödenebilecek belli rakamlar var. O aralıkta baktığımız zaman pek oyuncu beğenemiyorum. Diğer kısma gelince de kulüp şartları var. Bunu bilerek de buradayım. Sabırlı çalışmaya devam edeceğiz. En kızdığım şey; Avrupa’da, Afrika’da orada oynayamayan, süre alamayan ama belli başlı parametrelerle bir yere gelmiş oyuncuları garip rakamlara getirmek istemiyorum. Süper Lig’in ne olduğunu biliyorduk da umarım herkes öğrenmiştir" şeklinde konuştu.