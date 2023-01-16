Osman Özköylü: “Sahada olağanüstü kötü bir yönetim vardı“

Pendikspor Teknik Direktörü Osman Özköylü, karşılaşmanın hakem yönetimini eleştirerek, "Sahada olağanüstü kötü bir yönetim vardı" dedi.

Spor Toto 1. Lig’in 20. haftasında Pendikspor, Erzurumspor FK’yı konuk etti. Kırmızı-beyazlılar, sahadan 1-1’lik beraberlik ile ayrıldı. Karşılaşma sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Pendikspor Teknik Direktörü Osman Özköylü, “Hayal kırıklığı yaşadığımız bir maç oldu. Bu karşılaşmaya çıkarken kesinlikle 3 puan istiyorduk. Karşımızda kadrosunda problemler yaşayan, oyuncuları eksik olan ve gençlere çok fazla şans tanımak zorunda kalan bir rakip vardı. Sezonun ilk yarısında iyi performans sergileyen bir takım olarak ikinci yarıya da 3 puanla başlamak istiyorduk. Erzurumspor, maç esnasında bazı pozisyonlarda çok iyi kapandı. İyi savunma yaptılar, tebrik ediyorum onları. Biz ilk yarı sahada futbol olarak üretken olamadık. İkinci yarıya değişiklik ve taktik değişiklik ile başladık ve iyi de oynadık. Fakat kendi oyuncularımızın hatalarından kazanamadık. Bizim açımızdan hayal kırıklığı oldu. Öne geçtiğimiz bir maçta iyi oynadığımız bir maçta galip gelemedik, üzgünüz” diye konuştu.

Hakemin maç performansı hakkında da açıklamalarda bulunan Özköylü, “Maçın hakem yönetimi hakkında konuşmak da gerekiyor. Her şeyden önce böyle bir müsabakada ilk yarıya 2 dakika, ikinci yarıya 9 dakika uzatma oynatması çok anlamsızdı. Öte yandan maç esnasında rakip oyuncuları bir kere bile uyarmadı. Hakemlerin bu yönetimini, sergiledikleri bu tavrını anlayamadım. Sahada olağanüstü kötü bir yönetim vardı. Akıl alacak gibi değildi. Oyunu oynayan taraf lehine daha çok müsamaha göstermesi gerekirken daha farklı bir tavır sergiledi. Biz yine dönüp kendimize bakmamız gerekiyor. Maçta skoru zaten lehimize çevirmişken yakaladığımız pozisyonları gole çevirip hakemi de yenecektik, rakibi de yenecektik. Daha iyi olmamız gerekiyordu yapamadık” dedi.

Oyuna sonradan aldığı oyuncularının bugün sergilediği performanslardan memnun kalmadığını dile getiren Osman Özköylü, “Saha içerisinde oyuna giren arkadaşlarımızın skora bizim lehimize katkı yapmaları gerekiyor. Bugün sonradan oyuna aldığımız iki oyuncudan biri gol olan pozisyonumuzun ofsayt olmasını sağladı. Diğeri ise penaltı yaptırdı. Bu maçı bir önce doğru bir şekilde analiz ederek cumartesi günü Altay karşısında bugün kaybettiğimiz puanları telafi etmemiz gerekiyor. Tek amacımız bu. Kadro bakımından büyük zorluklarla sahaya çıkan rakibimizi tebrik ediyorum ve başarılar diliyorum” şeklinde konuştu.