Osman Özköylü: “Ligin en değerli takımlarından bir tanesini mağlup ettik”

Pendikspor Teknik Direktörü Osman Özköylü, zorlu bir müsabakayı geride bıraktıklarını dile getirerek, “Ligin en değerli takımlarından bir tanesini mağlup ettik” dedi.

Spor Toto 1. Lig’in 29. haftasında Pendikspor, sahasında karşılaştığı Ankara Keçiörengücü’nü 2-1’lik skor ile mağlup etti. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında maçı değerlendiren Pendikspor Teknik Direktörü Osman Özköylü, “Bugün en değerli galibiyetlerimizden bir tanesini aldık diyebilirim. Ligin en değerli takımlardan bir tanesi ile karşı karşıya geldik. Keçiörengücü kaliteli futbolculara sahip ve ligde üst sıraları hak eden bir ekip. Maça iyi başladık. Pozisyonlara da girdik fakat kalemizde talihsiz bir gol gördük ve geriye düştük. Yediğimiz golden sonra demorilize olmadan kendi oyunumuzu oynamaya devam ettik. Rakibin 10 kişi kalması da tabii ki işimizi kolaylıştıran bir etken oldu. Oyunun gidişatına göre oyuncularım oyunu iyi okuyarak güzel bir performans sergilediler. Aynı zamanda bu müsabakada çok yüksek bir pas oranı ile mücadele ettiğimizi söyleyebilirim. Galip geldik ve mutluyuz. Önümüzde ligin kaderini belirleyecek bir maç var. Cumartesi günü Samsunspor ile oynayacağımız müsabaka ligin üst sıralarını yakından ilgilendiren bir müsabaka olacak. Biz de zaman kaybetmeden o maça odaklanacağız” diye konuştu.

Ligde 6 maçlık yenilmezlik serisi yakaladıklarını söyleyen Özköylü, “Pendikspor olarak hedefimiz Süper Lig. İlk 2 içinde yer alarak mı olur, yoksa play-off’dan mı olur bilmiyorum. Samsunspor iyi bir seri yakaladı. Onları puan olarak yakalayabilirmiyiz bilmiyorum. Elimizden gelenin en iyisi yapacağız. Ama tüm odak noktamız Süper Lig olduğunu sezon başından beri dile getiriyoruz” dedi.