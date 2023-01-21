Osman Özköylü: "İyi futbolla, iyi bir galibiyet aldık"

Pendikspor Teknik Direktörü Osman Özköylü, Altay maçının ardından iyi futbolla iyi bir galibiyet aldıklarını ifade ederek, “Bizim için güzel bir galibiyet oldu, iyi bir futbolla iyi bir galibiyet aldık” şeklinde konuştu.

Spor Toto 1. Lig’in 21. haftasında Pendikspor, konuk olduğu Altay’ı 4-1 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Pendikspor Teknik Direktörü Osman Özköylü, tekrar özgüvenlerini kazandıklarını söyleyerek, “Tekrar öz güvenimizi kazanmamız gerekiyordu. Sahamızdaki son iki maçımızda kaybettiğimiz puanlar bizi etkilemişti” dedi.

Altay’ın mevcut durumundan dolayı önemli bir galibiyet elde ettiklerini dile getiren Özköylü, “Bizim için iyi bir galibiyet oldu. Önemli bir maçtı. Rakibin yaşadıkları, ligde kalmak için verdikleri mücadele açısından ayrıca önemli maçtı. Biz de 3 haftadır kazanamıyorduk. Son hafta şanssız iki puan bırakmıştık. Onu telafi etmek için bu maç önemliydi. Çocuklar istediklerimizi sahaya yansıttılar. İyi bir futbol ve oyun oynadık. Önemli olan maçı kazanmamızdı. Tekrar öz güvenimizi kazanmamız gerekiyordu. Çünkü sahamızdaki son iki maçımızda kaybettiğimiz puanlar bizi olumsuz etkilemişti. Tekrar ligin üst grubuna çıkmamız için bugünkü 3 puanı kazanmamız gerekiyordu. Tüm oyuncularıma teşekkür ediyorum. Ligin ikinci yarısında zorlu maçlar olacak. Her takımın planları var. Kimi takım şampiyonluk kimi takım play-off ve kümede kalma için oynayacak. Bu yüzden puan kaybı yaşamamak önemliydi. Önümüzdeki 4-5 hafta alt sıralardaki takımlarla oynayacağız dirençleri yüksek bu takımlara hazırlıklı olmalıyız. Geriden hızlı çıkan takımlar olacak bunlara dikkat etmemiz gerekiyor” açıklamasında bulundu.