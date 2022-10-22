Ankara Keçiörengücü galibiyeti ardından konuşan Pendikspor Teknik Direktörü Osman Özköylü, “Çok önemli bir deplasman galibiyeti aldık” dedi.

Spor Toto 1. Lig’in 10. haftasında Keçiörengücü’ne konuk olan Pendikspor’da maç sonu gerçekleştirilen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Osman Özköylü, “Çok önemli bir deplasman galibiyeti aldık. Keçiörengücü gibi formda bir takıma karşı, özellikle gol yollarında çok etkili olan ve çok üretebilen bu anlamda ligin en iyi istatistiklerine sahip olan bir takıma karşı deplasmanda alınan 3-0’lık bir galibiyet bizim adımıza çok olumlu. Bugün yeni bir sistemle oynadık. Oyuncularımızın saha içerisindeki oyun disiplini, vermiş olduğumuz taktiksel disipline riayetleri olağanüstü iyiydi. Birkaç karambol pozisyonu dışında net bir pozisyon vermediğimizi düşünüyorum. Baktığınızda Keçiörengücü bu ligin en fazla gol atan takımlarından biri. Biz de savunma gücü yüksek, birlikte kompakt oynamayı iyi başaran ve rakiplere çok fazla pozisyon vermeyen bir kimliğimiz var” diye konuştu.