Osman Özköylü: “Çalıştığımız yerden golü yedik”

Pendikspor Teknik Direktörü Osman Özköylü, deplasmanda 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından yaptığı açıklamada, seyir zevki güzel bir mücadele oynandığını ve yedikleri golü kendilerine yakışmadığını söyledi.

Spor Toto 1. Lig’in beşinci haftasında Pendikspor deplasmanda Altınordu ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Pendikspor Teknik Direktörü Osman Özköylü, değerlendirmelerde bulundu.

Osman Özköylü, “İlk 35 dakikada bütün hafta boyu çalıştığımız şeyler iyi yaptık. Altınordu iyi bir takım. Belli bir oyun kültürleri var. Onlara oynama fırsatı verdiğiniz zaman etkili oluyorlar. Yediğimiz basit bir gol, bizim tecrübemize yakışmadı. Bunu bir hafta boyunca çalıştık ama maalesef çalıştığımız yerden golü yedik. Oyunun genelinde iyi oynadık. Ama 1-0 öne geçtikten sonra Altınordu bize önde baskı yapıp hata yaptırdı. Baktığınız zaman Altınordu’nun hatırladığım kadarıyla net bir pozisyonu yok. İlk yarının son dakikalarında Regattin, Kappel’e pas verseydi belki devreye 2-0 önde girecektik. İkinci yarıda biraz daha önde oynamaya çalıştık. Altınordu’nun da etkili atakları oldu. Buna rağmen güzel bir mücadele oldu. Seyir zevki iyi bir maç oldu“ dedi.