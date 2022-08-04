banner528

banner549

banner547

Son Dakika
Rusya’dan ABD’li kadın basketbolcuya 9 yıl hapis
Rusya’dan ABD’li kadın basketbolcuya 9 yıl hapis
Tayvan: “Çin ordusu 11 Dongfeng balistik füze fırlattı”
Tayvan: “Çin ordusu 11 Dongfeng balistik füze fırlattı”
Bunaltıcı sıcaklık yerini yağmura bıraktı
Bunaltıcı sıcaklık yerini yağmura bıraktı
Ahıska Türklerinin düğün heyecanı
Ahıska Türklerinin düğün heyecanı

Osman Ertuğrul Çetin, ilk kez Avrupa sahnesinde

Fenerbahçe’de genç kaleci Osman Ertuğrul Çetin, ilk kez sarı-lacivertli formayla UEFA Avrupa Ligi elemelerinde sahaya çıkıyor.

Spor 04.08.2022, 20:00
Osman Ertuğrul Çetin, ilk kez Avrupa sahnesinde

Fenerbahçe’de genç kaleci Osman Ertuğrul Çetin, ilk kez sarı-lacivertli formayla UEFA Avrupa Ligi elemelerinde sahaya çıkıyor.

Sakatlığı bulunan kaleci Altay Bayındır’ın yedek soyunduğu maçta eldiveni giyen 19 yaşındaki kaleci Osman Ertuğrul Çetin, Avrupa Kupası mücadelesinde ilk kez forma giydi. Genç kaleci geçen sezon ligde Antalyaspor maçında son 5 dakika, 2-1 kazanılan Altay maçında ise 90 dakika kaleyi korumuştu.

Yorumlar (0)
27°
az bulutlu