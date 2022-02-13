Osman Demir: "Karşılaşmaya 3 puan kaybı olarak bakıyoruz"

Konyaspor Yardımcı Antrenörü Osman Demir, karşılaşmaya 3 puan kaybı olarak baktıklarını söyledi.

Teknik direktör İlhan Palut’un maç sonunda kırmızı kart görmesi nedeniyle basın toplantısına katılan yardımcı antrenör Osman Demir, öncelikle hayatını kaybeden Trabzonspor taraftarı için başsağlığı diledi. Demir, iki takım için de önemli bir karşılaşmanın oynadığını belirterek, "Bu atmosferi tahmin edebiliyorduk. Aslında çok iyi hazırlandık. İlk yarı taraftarın da etkisiyle Trabzonspor, bizden daha istekliydi. Basit gol yedik. Arkasında Rahmanoviç ile pozisyonumuz var. İki takım adına ilk yarı Trabzonspor’un isteği dışında kısır geçti diyebilirim. İkinci yarı oyuna iyi başladık, top bizdeydi. İkinci golü yemeden atmayı çok istiyorduk. İkinci golü yedik ama maçı bırakmadık. Doğru zamanda golü bulduk, beraberliği sağlayacak aksiyonlarımız, ceza sahası girişlerimiz oldu, fakat sonuç olmadı. Biz sadece 3 puan kaybı olarak bakıyoruz" şeklinde konuştu.

"Ligi en iyi yerde bitirmeye çalışacağız"

İlhan Palut’un maç sonunda kırmızı kart görmesine ilişkin sorulan soru üzerine Osman Demir, "Aslında herhangi hakaret yok, hiçbir şey yok. Son pozisyondan sonra ’hocam, faul yoktu neden verdi’ dedi. Kurala göre hakemin yanına gidildiğinde kırmızı kart oluyor. Herhangi hakaret bir kötü davranış yok" yanıtını verdi. Demir, ligin bitimine 13 hafta kaldığını, kendilerinin ise 14 karşılaşmasının bulunduğunu dile getirerek, "Biz sezona başlarken iyi futbol seyrettirmeyi, iyi mücadele etmeyi, ligi en iyi yerde bitirmeyi hedefledik. Bunun için gerekli mücadeleyi, oyunu oynadığımızı düşünüyorum. 14 maçımız var, elimizden gelenin en iyisini yapıp ligi en iyi yerde bitirmeye çalışacağız" ifadelerine yer verdi.