Konyaspor Teknik Sorumlusu Osman Demir, Kasımpaşa karşısında basit goller yediklerini ve kendilerine yakışmadığını belirterek, maçı bırakmadan beraberliği yakalamalarının sevindirici olduğunu söyledi.

Konyaspor Teknik Sorumlusu Osman Demir, Spor Toto Süper Lig’in 26. haftasında Kasımpaşa ile 4-4 berabere kaldıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu. Enteresan bir maç olduğunu kaydeden Osman Demir, “Dört tane gol attığımız bir maçta, dört tane de gol yedik. Bizim gibi takım savunmasını çok iyi yapan, kompakt oyunu çok iyi oynayan bir takıma bu kadar basit goller yemek yakışmadı. Öne geçtiğimiz dakikalarda tam oyunun üstünlüğünü ele almışken, basit hatalardan goller yedik. En son 4-3 mağlup duruma düştük. Maçın son saniyesinde de olsa maçı bırakmadık. Gol bularak maçı 4-4 bitirmeyi başardık. Memnun musunuz derseniz tabii ki kazanmayı çok isterdik. Tabii ki geçen hafta psikolojisi çok yüksek bir maçtan sonra bir sonraki maçı hemen kazanıp yolumuza daha iyi adımlarla devam etmeyi çok isterdik ama olmadı. Bizim için maçın en negatif tarafı, dört tane gol yememiz oldu. Ama arka tarafını sorarsanız da son saniyede de olsa gerideydik. Maçı bırakmadan beraberliği yakalamamız, sevindirici tarafı oldu bizim için” dedi.

Hakemlerle ilgili yöneltilen soruya ise Demir, “Şimdi bir şey söylemek istemiyorum hakemlerle ilgili. Prensip olarak çok bahanelere sığınan bir ekip değiliz. İnşallah iki takımın da hakemlerden yana canı yanmamıştır diye düşünüyorum. İzleyeceğiz, göreceğiz. Umarım doğru karar vermişlerdir. Biz de daha sonra maç izlediğimizde değerlendireceğiz pozisyonları. Ama negatif bir şey söylemek istemiyorum. İnşallah hakemler haklıdırlar verdikleri kararlarda” diye konuştu.