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Osman Çelik: “3 şampiyonluğum var, 4.’sünü Samsunspor’da yaşamak istiyorum"

Samsunspor’un başarılı orta sahası Osman Çelik, daha önce Spor Toto 1. Lig’de 3 kez şampiyonluk sevinci yaşadığını, kırmızı-beyazlılar ile bu sezon 4. şampiyonluğu hedeflediğini söyledi.

Spor 29.03.2022, 12:49
Osman Çelik: “3 şampiyonluğum var, 4.’sünü Samsunspor’da yaşamak istiyorum"

Samsunspor’un başarılı orta sahası Osman Çelik, daha önce Spor Toto 1. Lig’de 3 kez şampiyonluk sevinci yaşadığını, kırmızı-beyazlılar ile bu sezon 4. şampiyonluğu hedeflediğini söyledi.

Spor Toto 1. Lig’de play-off mücadelesi veren Samsunspor’da futbolcular arasında olumlu hava hakim. Son maçta deplasmanda B.B. Erzurumspor’u yenerek moral depolayan kırmızı-beyazlılarda futbolcular Osman Çelik ve Moryke Fofana, bugün gerçekleştirilen antrenman öncesi açıklamalarda bulundu.

“3 şampiyonluğum var, 4.’sünü Samsunspor’da yaşamak istiyorum"

Daha önce 3 kez şampiyonluk sevinci yaşadığını hatırlatan Osman Çelik, “Sezona şampiyon olma parolasıyla başladık. İnişli çıkışlı performanslar gösterdik. Şu anda son düzlüğe girdik. Bu saatten sonra hataya yer yok. Bundan sonra istediğimiz yere gelip, oradan da hedeflediğimiz şampiyonluğu almak istiyoruz. Benim için oynadığım bölgenin bir ayrımı yok. Sahada olduğum sürece nerede görev verilirse en iyisini yapmaya çalışıyorum. Sağ bek, ön libero, stoper diye bir ayrım yapmıyorum. En iyi mücadelemi verip, takıma katkı sağlamak istiyorum. Antalyaspor’da forma giyerken, Samsunspor ile Süper Lig için play-off final maçı oynamıştık. İstanbul’daki finalde Samsunspor taraftarları kendine ayrılan tribünün tamamını doldurmuş ve etkileyici bir atmosfer oluşturmuştu. Kaderin bir cilvesi mi bilemem ama o zaman Antalyaspor şampiyon olmuştu. Kaderim şu anda Samsunspor ile buluştu. İnşallah burada da şampiyonluk yaşamak istiyorum. Kariyerimde zaten 3 tane şampiyonluğum var. Burada 4. şampiyonluğumu yaşayıp, Samsunspor taraftarlarına ve camiasına armağan etmek istiyorum” dedi.

“Bazı maçları taraftar kazandırır, Bandırmaspor maçı da öyle bir maç”

Bu sezon yeterince taraftar desteğini arkalarında hissetmediğini ifade eden Çelik, “Hocamız Fuat Çapa, bir toplantıda, ‘İlk 11’e önce Osman’ın ismini yazarım, daha sonra diğer 10 futbolcuyu yazarım’ diye beni öven bir söz söylemişti. Buradaki her futbolcu değerli. Böyle güzel şeyler duymak güzel ama tüm futbolcularımız birbirinden değerli. Hafta sonu zorlu bir Bandırmaspor maçına çıkacağız. Bu sene gelmeden önce Samsunspor taraftarının stadı daha fazla dolduracağını ümit ediyordum. Sadece Ankaragücü maçındaki atmosfer güzeldi. Ankaragücü maçında ısınmaya çıktığımızda o maçı kazanacağımızı hissetmiştim. Bazı maçlar vardır, taraftarlar kazandırır. Bandırmaspor maçı da öyle bir maç. Taraftarlarımızın stadı doldurup, bize destek vermesini istiyoruz” diye konuştu.

Fofana: “Taraftarın desteği ile Süper Lig’e çıkacağız”

Süper Lig’e çıkacaklarına inandığını vurgulayan kanat forvet Moryke Fofana da, “Samsun’a gelmeden önce taraftarımız olsun, camiamız olsun kulüp ve şehirle ilgili çok güzel şeyler duymuştum. Taraftarımız bizden çok iyi şeyler yapmamızı bekliyor ancak bazen de başaramıyoruz. Taraftarların iyi oynadığımızda mutlu olup, kötü oynadığımızda bize kızması çok normal. Bunlar futbolda var. Çıkmış olduğumuz her maçta elimizden gelenin en iyisini yapmayı istiyoruz. İnşallah istediğimizi sezon sonunda alacağız. Bireysel olarak değil, takım olarak ne yaptığımız önemli. Takım arkadaşlarımız da saha içerisinde bana yardımcı olmaya çalışıyorlar. Son 2-3 haftada çok zor bir dönemden geçtik. Erzurum’dan çok önemli bir galibiyetle döndük. Şimdi Bandırmaspor maçımız var. Süper Lig’e çıkmak istiyoruz ama ilk hedefimiz Bandırmaspor maçını kazanmak. Bu süreçte taraftarımızı yanımıza bekliyoruz. Taraftarlarımızın desteği ile Süper Lig’e çıkacağız” şeklinde konuştu.

Osman Çelik, bu sezon 25 maçın tamamına ilk 11’de çıkarken, 1 gol kaydetti. Moryke Fofana ise 24 maçta 7 gol ve 5 asist yaparak, 12 gole doğrudan etki etti.

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