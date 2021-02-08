banner363

banner380

banner396

banner403

banner420

Son Dakika
Dolar ve euro güne nasıl başladı?
Dolar ve euro güne nasıl başladı?
İstanbul için fırtına uyarısı!
İstanbul için fırtına uyarısı!
Yüz yüze eğitimle ilgili hazırlıklar başlıyor
Yüz yüze eğitimle ilgili hazırlıklar başlıyor
Beşiktaş 3 puanı tek golle aldı
Beşiktaş 3 puanı tek golle aldı

Oryantiring Milli Takımı Bergama’da kampa girdi

Türkiye Oryantiring Milli Takımı, doğa sporlarının merkezi olmaya aday Bergama’da kampa girdi. Belediye Başkanı Hakan Koştu, "Bir dünya markası olan tarihi kentimiz Bergama’yı bir yandan turizmde hak ettiği noktaya getirmeye çalışırken, diğer yandan da doğa sporlarının merkezi haline getirmekte kararlıyız" dedi.

Spor 08.02.2021, 11:04
2
Oryantiring Milli Takımı Bergama’da kampa girdi

Türkiye Oryantiring Milli Takımı, doğa sporlarının merkezi olmaya aday Bergama’da kampa girdi. Belediye Başkanı Hakan Koştu, "Bir dünya markası olan tarihi kentimiz Bergama’yı bir yandan turizmde hak ettiği noktaya getirmeye çalışırken, diğer yandan da doğa sporlarının merkezi haline getirmekte kararlıyız" dedi.

Temmuz ayında Türkiye’nin ev sahipliğinde gerçekleşecek olan Dünya Gençler Oryantiring Şampiyonası’na (JWOC) hazırlanmak amacıyla, milli takımlar başantrenörü Ahmet Kaçmaz tarafından planlanan kamp programı; 16 sporcu, 2 antrenör ve 1 idareci eşliğinde İzmir’in Bergama ilçesinde başladı. Kampa milli takım haricinde 30 sporcu da deneyimlerini artırmak üzere katılım gösteriyor.

13 Şubat 2021 tarihine kadar devam edecek olan kampta Letonya Milli Takım Sporcusu Arturs Paulins da, yardımcı eğitimci olarak yer alıyor. Dünya sıralamasında 10’uncu olan Letonya Milli Sporcusu Arturs Paulins, kamp süresince tecrübe ve deneyimlerini sporculara aktaracak, çalışmalara yardımcı eğitmen olarak eşlik edecek.

Başkan Koştu: "Bergama’yı doğa sporları merkezi haline getireceğiz"

Türkiye Oryantiring Milli Takımı’nın kamp için Bergama’yı seçmiş olmasından dolayı mutluluk duyduklarını söyleyen Belediye Başkanı Hakan Koştu, "Tarihi kentimiz Bergama’yı, dünyada artık popüler hale gelen doğa sporlarının cazibe merkezi haline getirmek istiyoruz. Bu amaç için yapmış olduğumuz girişimler neticesinde Bergama Belediyesi olarak Oryantiring Milli Takımı’na ev sahipliği yapıyoruz. Bu kampta dünya sıralamasında 10’uncu sırada olan ve doğa spor severleri tarafından da yoğun ilgi ile takip edilen sporcu Arturs Paulins de misafirimiz" dedi.

"Oryantiring haritalarını güncelliyoruz"

Kamp süresince Bergama’da var olan Oryantiring haritalarının güncelleneceğini ve genişletileceğini de doğa sporcularına müjdeleyen Başkan Koştu, "Kozak Bölgesi dışında, ilçemiz merkezinde de harita güncellemesi ve genişletmesi yaparak tarihi alanlarımızı spor turizmine kazandıracağız" dedi.

Öte yandan, ilçenin doğa sporları merkezi haline getirilmesi için Oryantring Federasyonu faaliyet programında yer alan Türkiye Şampiyonası’nın 2’nci ayağının bin 500 sporcunun katılımı ile Bergama’da yapılması da planlanıyor.
Yorumlar (0)
20°
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 23 48
2. Beşiktaş 23 48
3. Fenerbahçe 23 48
4. Alanyaspor 23 41
5. Trabzonspor 22 39
6. Hatayspor 23 38
7. Karagümrük 23 37
8. Gaziantep FK 22 35
9. Antalyaspor 23 31
10. Malatyaspor 22 29
11. Sivasspor 23 28
12. Göztepe 22 26
13. Rizespor 23 26
14. Kasımpaşa 23 26
15. Konyaspor 22 24
16. Kayserispor 23 24
17. Başakşehir 23 24
18. Erzurumspor 23 22
19. Gençlerbirliği 22 20
20. Ankaragücü 22 18
21. Denizlispor 23 18
Takımlar O P
1. Giresunspor 19 41
2. İstanbulspor 20 40
3. Samsunspor 20 40
4. Adana Demirspor 20 37
5. Tuzlaspor 20 36
6. Altay 20 35
7. Ankara Keçiörengücü 20 34
8. Altınordu 20 34
9. Bursaspor 19 30
10. Bandırmaspor 20 27
11. Adanaspor 20 24
12. Ümraniye 20 24
13. Boluspor 20 19
14. Akhisar Bld.Spor 20 19
15. Balıkesirspor 20 19
16. Menemen Belediyespor 20 19
17. Ankaraspor 20 13
18. Eskişehirspor 20 4
Takımlar O P
1. Man City 22 50
2. M. United 23 45
3. Leicester City 23 43
4. Liverpool 23 40
5. Chelsea 23 39
6. West Ham 23 39
7. Everton 21 37
8. Tottenham 22 36
9. Aston Villa 21 35
10. Arsenal 23 31
11. Leeds United 21 29
12. Southampton 22 29
13. Crystal Palace 22 29
14. Wolverhampton 23 27
15. Brighton 23 25
16. Newcastle 23 25
17. Burnley 22 23
18. Fulham 22 15
19. West Bromwich 23 12
20. Sheffield United 23 11
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 19 50
2. Barcelona 21 43
3. Real Madrid 21 43
4. Sevilla 21 42
5. Villarreal 22 36
6. Real Sociedad 22 35
7. Real Betis 22 30
8. Granada 22 30
9. Levante 21 27
10. Athletic Bilbao 21 25
11. Celta de Vigo 21 25
12. Valencia 22 24
13. Getafe 21 24
14. Cádiz 22 24
15. Osasuna 22 22
16. Deportivo Alaves 22 22
17. Eibar 22 20
18. Real Valladolid 22 20
19. Elche 20 18
20. Huesca 22 16