Orkun Kökçü: ''Ay yıldızlı formayı giymek benim vatan borcum!''

Hollanda milli takımı yerine Türkiye'yi seçtiği için ağır eleştirilere maruz kaldığını ifade eden Kökçü, "Kimseyi memnun etmek için Türkiye Milli Takımı'nı seçmedim. Bu benim tercihim ve saygı duyulmasını istiyorum." dedi.

Euro 2020 hakkında da fikirlerini belirten Orkun Kökçü şöyle konuştu:

"Sakatlığımdan dolayı uzun bir süre formamdan ayrı kaldım. Ama şimdi takımıma geri döndüm ve her geçen gün daha da güçlü olmak için elimden geleni yapıyorum. Hedefim, her zaman daha iyiye gitmek. Genç bir oyuncuyum, önemli bir takımda oynuyorum. Öncelikle bu günlerime şükrediyorum. İyi bir insan olmaya özen gösteriyorum. İşim gereği en yüksek seviyelere çıkmayı amaçlıyorum. Aynı zamanda ülkemi de futbol dünyasında en güzel şekilde temsil etmeye çalışıyorum. Ailem, hep güçlü bir şekilde arkamda, bunu her zaman hissettim ve hissetmeye devam ediyorum."