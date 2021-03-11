Orkun Kökçü: ''Ay yıldızlı formayı giymek benim vatan borcum!''

Hollanda milli takımı yerine Türkiye'yi seçtiği için ağır eleştirilere maruz kaldığını ifade eden Kökçü, "Kimseyi memnun etmek için Türkiye Milli Takımı'nı seçmedim. Bu benim tercihim ve saygı duyulmasını istiyorum." dedi.

Euro 2020 hakkında da fikirlerini belirten Orkun Kökçü şöyle konuştu:

"Sakatlığımdan dolayı uzun bir süre formamdan ayrı kaldım. Ama şimdi takımıma geri döndüm ve her geçen gün daha da güçlü olmak için elimden geleni yapıyorum. Hedefim, her zaman daha iyiye gitmek. Genç bir oyuncuyum, önemli bir takımda oynuyorum. Öncelikle bu günlerime şükrediyorum. İyi bir insan olmaya özen gösteriyorum. İşim gereği en yüksek seviyelere çıkmayı amaçlıyorum. Aynı zamanda ülkemi de futbol dünyasında en güzel şekilde temsil etmeye çalışıyorum. Ailem, hep güçlü bir şekilde arkamda, bunu her zaman hissettim ve hissetmeye devam ediyorum."

Eleştirilere ''Türk olmak benim doğrum.'' şeklinde cevap veren Kökçü,

"Ben Türküm. Bu yüzden Ay-Yıldızlı formayı giymek benim vatan borcum. Kimseyi memnun etmek için Türkiye Milli Takımı'nı seçmedim. Bu benim tercihim ve saygı duyulmasını istiyorum. Hollanda'da doğdum, büyüdüm ve burada işimi en iyi şekilde yapıyorum. Bu seçimimi bana karşı her fırsatta kullanıyorlar! Tabii ki onları da anlıyorum fakat hiçbir gerçek benim Türk olduğumu değiştiremez ve bu da benim doğrum!"