Orhun Ene: “2 maçı kazanıp grup liderliği için mücadele etmek istiyoruz”

A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Orhun Ene, Dünya Şampiyonası Elemeleri’nde oynanacak olan Belarus ve Büyük Britanya maçları öncesinde konuştu. Bu 2 maçı kazanarak Yunanistan ile grup liderliği için mücadele etmek istediklerini söyleyen Ene, NBA’deki oyuncuların da gelişiminin çok önemli olduğunu ifade etti.

A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Orhun Ene, Dünya Şampiyonası Elemeleri’nde oynanacak olan Belarus ve Büyük Britanya maçlarının öncesinde düzenlenen medya gününde açıklamalarda bulundu. İlk kez seyircili bir ortamda oynayacaklarını ifade ederek sözlerine başlayan Ene, “Bu pencere maçları çok kısıtlı bir hazırlık sürecinin ardından oynanıyor. Biz de Anadolu Efes ve Fenerbahçe’nin Perşembe günü oynayacağı maçları da baz alarak hareket ettik. Sertaç ile birlikte 17 kişi davet ettik. 1’i Anadolu Efes, 1’i de Fenerbahçe’de olmak üzere 2 oyuncumuzu kulüplerinde bıraktık. Oynayacağımız takımlar dünya sıralamasında her ne kadar alt sıralarda olsalar da oyuncuları iyi liglerde forma giyiyor. Bizim basketbol seviyemiz iyi. Burada mental ve organizasyon olarak çok iyi hazırlanmamız gereken 2 maç. Kapasitemiz ortada. Bunları sahada göstermek için de konsantrasyona ihtiyacımız var. Büyük Britanya da grupta iddialı takımlardan birisi. 2 maç zor geçecek. Bu 2 maçı atlatırsak grup 1.’liği için mücadele edeceğiz. Umarım galibiyetle sonuçlanan bir hafta olur” dedi.

“Bu maçlar kısa sürelere sıkıştırılıyor”

Takım olarak beraber çalışma süresine ihtiyaçları olduğunu söyleyen Ene, “Esasında bizim beraber çalışma süresine ihtiyacımız var. Bu süre olmadığı zaman, takım performanslarına bakmak zorunda kalıyoruz. Kanada’da istediğimiz basketbolu oyunun geneline yayamamış olabiliriz ama istek anlamında iyi bir basketbol ortaya koydu. Yunanistan maçının 3. periyodunda düşüşe yakalandık. Ama bu süreçler her ülke ve her oyuncunun yaşadığı aksaklıklar. Geçen sezon hem Euroleague’de oynayan Türk oyuncularımız hem de NBA’de oynayan oyuncularımız sezon içinde çok fazla süre alamamıştı. Bu bir mazeret değil ama bu durumu düzeltmek de kısa süreli bir şekilde halledilebilecek bir durum değil. Maalesef FIBA’nın da ısrar etmesinden dolayı, kısa sürelere sıkıştırılarak yapılıyor bu maçlar. Geçen sezondan itibaren daha geniş bir kadro kurduk ve bu oyuncuların hepsini hazırlamaya çalışıyoruz. Oyuncularımızın kalitesinden çok memnunuz ama önemli olan bu kaliteyi sahaya yansıtabilmek” diye konuştu.

Son olarak NBA’de oynayan oyuncuların gelişiminin memnun edici olduğunu söyleyen deneyimli hoca, “Ömer Faruk ve Alperen’in NBA’de kadrolar içinde olması ve Alperen’in süre alması çok güzel bir gelişme. Onlarla geçen sezonun başından bu yana başlayan irtibatımız devam ediyor. Cedi ve Furkan’ın da takımda karar verici pozisyonda olması bizim için çok önemli. Görev adamı rolünden karar verici role bürünüyorlar. Kanada’daki turnuvada maalesef son anda 2 guardımız sakatlanmıştı ve oyunu organize edememiştik. Bugün Cedi’nin de Furkan’ın da oyunu organize eden yapısı bu anlamda çok önemli. İnşallah bu sezon Sertaç da böyle devam ederse, değerli bir kadro olacağız. Ama rakiplerimizde de çok değerli oyuncular var. Euroleague’de Türk oyuncuların rol almasında sıkıntılar yaşıyoruz. Diğer Avrupalı oyuncuların daha ritimli olduğunu gördük. Türk oyuncular bu rolleri alırsa, Türk basketboluna da bu durum çok iyi yansıyacaktır diye düşünüyorum” diyerek sözlerini tamamladı.