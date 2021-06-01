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Orhaneli Rafting Parkuru 5 Haziranda açılıyor

Bursa’nın Orhaneli ilçesinde düzenlenecek olan Marmara Bölgesi’nin ilk rafting parkurunun açılış tarihi yeni normalleşme dönemi dolayısıyla 5 Haziran Cumartesi günü yapılacak.

Spor 01.06.2021, 12:43
Orhaneli Rafting Parkuru 5 Haziranda açılıyor

Bursa’nın Orhaneli ilçesinde düzenlenecek olan Marmara Bölgesi’nin ilk rafting parkurunun açılış tarihi yeni normalleşme dönemi dolayısıyla 5 Haziran Cumartesi günü yapılacak.

Orhaneli Belediyesi’nin “Hadi Gali #ComeToOrhaneli” sloganı ile doğaseverlere duyurduğu ve bölge turizmine önemli hareketlilik katması beklenen 8 buçuk kilometrelik rafting parkuru 5 Haziran Cumartesi günü saat 13.00’de açılıyor. Konu ilgili açıklama yapan Belediye Başkanı Ali Aykurt, vatandaşları Orhaneli’ye beklediklerini söyledi. Orhaneli’nin tabiat diyarı olduğunu belirten Başkan Ali Aykurt, “Doğal güzelliklerimiz, doğal lezzetlerimiz, güzel insanlarımızla Orhaneli’miz Türkiye’nin en önemli doğa turizmi ve sporlarının merkezi olacak” dedi.
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