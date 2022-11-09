Orhan Karaveli: “Samsunspor atak sonlandırmada çok iyiydi”

0 kaybettikleri maçın ardıdndan Samsunspor’un atak sonlandırmada çok iyi olduğunu söyledi.

Ziraat Kupası 4. Tur maçında deplasmanda Samsunspor’a 4-0 kaybeden Adanaspor’da Teknik Direktör Önder Karaveli, maç sonu basın toplantısında 4-0 kaybettikleri için üzgün olduğunu belirtti.

“Samsunspor atak sonlandırmada çok iyiydi”

Üzücü bir mağlubiyet aldıklarının altını çizen Önder Karaveli, “Adanaspor olarak ligi önceliyoruz. Onun için ligde kullanamadığımız oyunculara ve maç kondisyonu eksik oyunculara yer vermek istedik. Maç hem onlar için önemliydi hem de bizim onların durumunu görmemiz için de önemliydi. Geniş bir kadromuz var ama kullanım olarak o kadar da geniş bir kadromuz yok. Samsunspor’u galibiyeti için kutluyorum. Oyunun skorunun oyunu tam olarak karşıladığını düşünmüyorum. Samsunspor atak sonuçlandırma konusunda bugün çok iyiydi. Biz ise atak sonlandırmada iyi değildik. Golden başka pozisyonlar da verdik. Rakip kalede pozisyonlar da bulduk. Sahadan skor olarak istediğimizi alamadık ama ligde kullanabileceğimiz oyuncular açısından bazı kazanımlar yaşadık” dedi.