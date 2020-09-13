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Orhan Çıkırıkçı: “İyi bir oyun sergilemedik”
İSTANBULSPOR TEKNİK DİREKTÖRÜ ORHAN ÇIKIRIKÇI, 1-0 MAĞLUP OLDUKLARI ADANASPOR MAÇI SONRASI, “İYİ BİR OYUN SERGİLEMEDİK. İNŞALLAH HAFTAYA DAHA İYİ OLACAKTIR” DEDİ.
Spor 13.09.2020, 21:25
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İstanbulspor Teknik Direktörü Orhan Çıkırıkçı, 1-0 mağlup oldukları Adanaspor maçı sonrası, “İyi bir oyun sergilemedik. İnşallah haftaya daha iyi olacaktır” dedi.
İstanbulspor, TFF 1. Lig’in 1. haftasında deplasmanda Adanaspor’a 1-0 mağlup oldu. Maç sonu basın toplantısında gazetecilere açıklamalarda bulunan İstanbulspor Teknik Direktörü Orhan Çıkırıkçı, “İyi bir oyun sergilemedik. Hem hava hem de saha şartları iyi değildi. İnşallah haftaya daha iyi olacaktır” diye konuştu.
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