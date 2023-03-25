Orduspor, yeniden sahaya indi

1967 yılında kurulan ve UEFA kupasında Türkiye’yi temsil eden ve son yıllarda yaşadığı sorunlar nedeniyle yeşil sahalardan uzak kalan 188 sicil nolu Orduspor, yeniden sahalara döndü.

Milli takıma kazandırdığı futbolcularla ve elde ettiği sportif başarılarla Türk futbolunda seçkin bir yeri olan, son yıllarda yaşadığı ekonomik ve yönetim sorunları nedeniyle yeşil sahalardan uzak kalan, 188 sicil nolu Orduspor, yeniden sahalara döndü. Ordu 2. Amatör Küme’de yer alan ve FIFA tarafından konulan transfer yasağından dolayı transfer yapamayan Orduspor, Vali Tuncay Sonel’in öncülüğünde 2,5 yıl boyunca sürdürülen girişim ve temasların sonucunda FİFA’nın koyduğu transfer yasağı kaldırıldı.

Depremlerden en çok etkilenen illerden birisi olan Hatay’daki kulüplerden transfer ettiği futbolculara ve teknik heyete, 2. transfer döneminin son gününde lisans çıkartan Orduspor takımı, Karşıyaka Spor Tesisleri’nde Ordu İdmanyurdu ile karşılaşarak, ilk maçını yaptı.

“Orduspor’un yaşaması lazımdı”

Maç öncesi futbolcular ile selamlaşıp çiçek takdim ederek başarılar dileyen ve basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Vali Tuncay Sonel, “Orduspor TFF 188. sicil nolu bu takımın yaşaması lazımdı. Hem Ordu, hem de Türk futbolu için önemliydi. Yaklaşık 2,5 yıldır ekibimizle birlikte, 2 avukatımız, bir profesörümüz, menajerimiz ile bu sürece dahil olduk. TFF ile görüşmelerimiz yapıldı ve dün transferin son günüydü. Dün itibariyle FIFA’ya da taahhütnamemizi yerine getirerek, bizim sahalara dönme haberini aldık. Bir ayrı konu da 6 şubat tarihinde ülkemiz deprem geçirdi, bu bölgelerden futbolcu kardeşlerimiz geldi. Dün itibariyle onay çıkınca hemen lisans işlemlerini yaptık” dedi.

“Bu heyecanı yaşatmak istedik”

“Orduspor ülkenin ve Ordu’nun bir değeri” diyen Vali Sonel, “Biz bu heyecanı şehrimize yaşatmak istiyorduk. Çünkü tüm takımlar bir değer ve ülkede bu değerlerin kaybolmaması lazım. Mor beyazlılar bugün sahaya çıkıyor. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum, taraftarlarımız bu anın keyfini çıkartsınlar” ifadelerine yer verdi.

Orduspor’un bugünlere gelmesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın büyük emeği olduğunu ifade eden Vali Sonel, mor-beyaz renklerin özlendiğini, hep birlikte bu heyecanın yaşanacağını sözlerine ekledi.

Orduspor takımı, Karşıyaka Spor Tesisleri’nde Ordu İdmanyurdu ile karşılaşarak, ilk maçını yaptı.