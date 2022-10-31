Ordulu ve Giresunlu dağcılar 3 bin metrede buluştu

Ordulu ve Giresunlu dağcılar, 3 bin 107 metre yüksekliğindeki Karagöl Dağı zirvesinde buluştu.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama etkinlikleri çerçevesinde Ordu-Giresun sınırında bulunan Karagöl Dağı zirve tırmanışı, Giresun Doğa Sporları Kulübü ve Ordu Dağcılık Kulübü sporcularının katılımıyla başarıyla tamamlandı. Giresunlu Dağcılar Giresun Dereli tarafından, Ordulu Dağcılar ise Kabadüz ilçesi tarafından tırmanışa geçti. Her iki dağcı grubu öğle saatlerinde zirvede buluştu. Bir süre fotoğraf ve video çekimi için zirvede kalan sporcular, inişi Aygır Gölü üzerinden yaptı. Gölün bir kısmının buz tutmuş olduğu görüldü.