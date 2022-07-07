Ordu’da 52 başpehlivan yağlı güreşlerde kol bağlayacak

Ordu’nun Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, belediye tarafından düzenlenecek olan yağlı pehlivan güreşleri organizasyonun geçtiğimiz hafta 661’incisi düzenlenen tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nin rövanşı niteliğinde olacağını belirterek, “Kırkpınar’dan sonra bu kadar çok pehlivanın katıldığı ve Karadeniz kıyı sahilinde gerçekleşecek, büyük bir güreş organizasyonuna ev sahipliği yapacağız, halkımız ile buluşturacağız” dedi.

Ordu’nun Altınordu Belediyesi tarafından, 10 Temmuz Pazar günü Altınordu Yağlı Güreş festivali etkinliği düzenlenecek. Toplamda 52 başpehlivanın katılım sağlayacağı organizasyon, Kırkpınar’dan sonra bu kadar çok pehlivanın katıldığı ve Karadeniz kıyı sahilinde gerçekleşecek bir güreş organizasyonu olacak.

Bu manada, Kurban Bayramı’nın ikinci günü düzenlenecek güreş organizasyonun insanlara duyurulması adına protokol ve güreşçilerin katılımı ile Sırrı Paşa ve Süleyman Felek Caddesi’nde kortej yürüyüşü gerçekleşti. Mehter takımı eşliğinde Altınordu Belediyesi hizmet binası önüne kadar devam eden yürüyüş sonrası güreş organizasyonu hakkında açıklamalarda bulunan Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, “Pazar günü inşallah şehrimiz bir ilke tanıklık edecek. Bu manada Kurban Bayramı’nı eda ederken, o mübarek bayramın ikliminde, ikinci gününde inşallah şehrimizi milli ve ata sporumuz ile buluşturmak üzere bir etkinliğe hep birlikte imza atacağız. Güreş organizasyonunda 52 güreşçimizi temsilen aramızda çok değerli pehlivanlarımız var” dedi.

“Kırkpınar’ın rövanşı niteliğinde olacak”

Altınordu Belediyesi olarak ‘kültür ve sanat şehri Altınordu’ parolası ile çalışmaların sürdüğünü ifade eden Başkan Tören, “Bu çerçevede ilçemizin sadece iktisadı yönde değil, aynı zamanda sanatın, kültürün, bilimin ve sporun merkezi haline getirmek için yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Şehrimizin sanatsal geçmişine, kültürel tarihi mirasına uygun ve özellikle gençlerimiz ile vatandaşlarımızın beklentilerini karşılayan, ilklere imza attığımız birçok kültürel ve sanatsal etkinliğe hep birlikte katkı verdik. İnşallah bir ilke daha imza atmaya hazırlanıyoruz. Geçtiğimiz günlerde 661’incisi gerçekleştirilen Kırkpınar Güreşleri’nden sonra, o güreşlerin rövanşı niteliğinde, Altınordu er meydanında pehlivanlarımız yine inşallah güreş tutacak. Kırkpınar’dan sonra bu kadar çok pehlivanın katıldığı ve Karadeniz kıyı sahilinde gerçekleşecek, büyük bir güreş organizasyonuna ev sahipliği yapacağız, halkımız ile buluşturacağız” şeklinde konuştu.

“Sporu ve sporcuyu her zaman destekliyoruz, projeler gerçekleştiriyoruz”

“Altınordu’ya Türk halkının milli sporu, Türk’ün dünden bu güne ve yarına uzanan sporu olan yağlı güreşin yeni buluşma noktasına inşallah hep birlikte ev sahipliği ve kıyasıya mücadeleye hep birlikte tanıklık edeceğiz. Ordu’ya yağlı güreş o kadar da uzak değil, hatta Kırkpınar’dan başpehlivanlar geçti. Altınordu Belediyesi olarak böyle bir misyonu üstlenmek istedik. İlimizin muhtelif ilçelerinde geleneksel hale getirilmiş güreşlerimiz devam etmekte. Ancak bu gelenek merkezde de bir şekilde karşılık bulsun, inşallah burada da o mübarek dualı meydanda peşrevler çekilsin istedik. Özellikle geleneksel sporlarla birlikte sporun her alanında Altınordu’nun var olması gerektiğine inanıyor ve ona göre altyapı oluşturma konusunda belediye olarak yatırımlarımız devam ediyor, sporcularımız destekliyor ve projeler gerçekleştiriyoruz” ifadelerine yer verdi.

Programda güreşçiler adına konuşan Başpehlivan Recep Kara, bu organizasyonun Karadeniz Bölgesi’nde ilk kez yapıldığını ifade ederek, “Geçmişte Ordu ili defalarca şampiyon sporcu çıkartmış bir şehrimiz. Uzun yıllardır tarihi Kırkpınar Güreşleri’nde Türkiye Başpehlivanı olarak şehrimizi gururlar temsil ettik. İnşallah 52 tane başpehlivan burada kol bağlayacaklar. Bu kültür mirası ve ata sporunu ilk kez burada yaşattığı için Altınordu Belediye Başkanımız Aşkın Tören’e teşekkür ediyorum” ifadelerine yer verdi.

Programda Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, güreşçiler adına Başpehlivan Recep Kara’ya plaket takdim etti, etkinlik sporcular ve katılımcıların toplu fotoğraf çektirmesi ile son buldu.