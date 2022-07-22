Ordu, triatlon yarışmalarına ev sahipliği yapacak

Türkiye Triatlon Federasyonu ve Ordu Büyükşehir Belediyesi iş birliği ile Ordu Oral B Triatlon Yarışmaları, 23-24 Temmuz 2022 tarihlerinde Ordu’da gerçekleştirilecek.

Türkiye genelinde her yaş grubundan yaklaşık 400 triatletin katılım sağlaması beklenen yarışta sporcular yüzme, bisiklet ve koşu parkurlarından ardı ardına geçerek ter dökecek.

Ordu Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantı Salonu’nda, yarışma öncesi tanıtım toplantısı düzenlendi. Ordu Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Adem Atik, yarışmaya katılımın geçtiğimiz yıllara oranla daha fazla olacağını düşündüklerini ifade etti. Atik, “Ordu, bakanımızın da bize söylediği direktifler doğrultusunda triatlona güzel bir ev sahipliği yapabilecek. Hem doğa hem de çevresel anlamda çok uygun bir yer olduğu için triatlonların yarışlarını düzenli olarak burada yapma kararı almıştık. İlk yarıştan sonraki yaptığımız çalışmalar neticesinde de yine takımlarda yer alan başarılı olan sporcularımız da oldu. İnşallah güzel bir yarış olur” diyerek sporculara başarılar diledi.

Triatlon Organizasyon Federasyon Kurul Başkanı Ender Baş, “Ordu, bu yıl üçüncüsünü düzenleyeceğimiz bir organizasyon. Her geçen gün Ordu bizim için çok değerli bir hale geliyor. Bu yıl planlama, yarış olarak düşündüğümüz Karadeniz işbirliği çerçevesinde Karadeniz’e komşu ülkelerle ikili bir organizasyon yapmayı düşünüyorduk ama Rusya-Ukrayna savaşından dolayı bunu gerçekleştirme şansımız olmadı, önümüzdeki yıl inşallah bu projeyi hayata geçireceğiz. İnşallah ilerleyen yıllarda Ordu’nun farklı noktalarında da bu etkinlikleri yapmayı hedefliyoruz. Bu etkinliğe toplamda yaş guruplarında bay bayan olmak üzere 160 sporcumuz kayıt yaptırdı, 200 civarında da farklı kategorilerden katılımımız var” dedi.

Spor İl Müdürü Mustafa Genç, Ordu ilinde büyük bir organizasyon yapılacağını, kentin spor organizasyonları anlamında büyük bir ivme kazandığını ifade etti.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri ve sporcular forma imzalayarak, hatıra fotoğrafı çektirdi.