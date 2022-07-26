Oral-B Ordu Triatlonu Kıyasıya Mücadeleye Sahne Oldu

Türkiye Triatlon Federasyonu ana sponsoru olan Oral-B’nin desteğiyle Oral-B Ordu Triatlonu ‘‘Gücüne Güç Kat’’ mottosu ile gerçekleşti. Oral-B Ordu Triatlonu; M3 B, M3 A, Yıldız, Genç B, Genç A, Elit, Yaş Grubu ve Karışık Bayrak kategorilerinden oluştu. Yarışmaya katılan triatletler; Mini Triatlon (400 metre yüzme, 8 kilometre bisiklet, 2.4 kilometre koşu), Süper Sprint Triatlon (500 metre yüzme, 12 kilometre bisiklet, 3 kilometre koşu), Sprint Triatlon (750 metre yüzme, 20 kilometre bisiklet, 5 kilometre koşu), Standart (1.5 kilometre yüzme, 40 kilometre bisiklet, 10 kilometre koşu) ve Karışık Bayrak (250 metre yüzme, 5 kilometre bisiklet, 1.8 kilometre koşu) parkurlarında yarıştı.

Oral-B Ordu Triatlonu’nda; Erkekler Elit kategorisinde birinci İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik Ve Spor Kulübü’nden Kıvanç Şahinkaya olurken, ikinci Demir Adımlar Spor Kulübü Derneği’nden Arda Depe ve üçüncü Balıkesir Büyükşehir Belediyespor Kulübü Derneği’nden Burçak Özer oldu. Kadınlar Elit kategorisinde ise birinci Çelpa Spor Kulübü Derneği’nden Birsu Ulkat olurken, ikinci Dev Dalgalar Spor Kulübü’nden İpek Uyar oldu.

Karadeniz bölgesinin en güzel şehirlerinden birisi olan Ordu, Oral-B Ordu Triatlonu’na ev sahipliği yaptı. Organizasyona 410 lisanslı sporcu katıldı. Karadenizli sporseverler ise iki gün boyunca triatlonun mücadele dolu yarışlarını büyük bir heyecanla takip etti. Aynı zamanda Oral-B’nin yarış alanına kurduğu refleks oyununa triatletler büyük ilgi gösterdi. ‘‘Oral-B Reflex Challenge’’ oyununa katılan triatletler arasından en başarılı olan üç triatlet Oral-B hediye seti kazandı.