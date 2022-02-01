Oral Arslan anısına ringde ilk yumruklar atıldı

Adana’nın Kozan ilçesinde Elazığ ve Milli Takım Boks Antrenörü Türkiye Şampiyonu Oral Arslan adına düzenlenen Genç erkekler ve kadınlar ferdi boks şampiyonası için sporcular ringe çıktı.

Kozan ilçesinde düzenlenen Oral Arslan Genç Erkekler ve Kadınlar Ferdi Boks Şampiyonası Kozan Kapalı spor salonunda yüzlerce sporcunun katılımı ile ilk açılış maçını gerçekleştirdi.

Seremoni sonrası şehitler ve vefat eden sporcular için Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından genç boksörler ringde ter döktü.

Kıyasıya mücadeleyle başlayan şampiyona 6 Şubat’ta düzenlenen final maçı ile son bulacak.

Türkiye’nin 57 ilden 462’si erkek ve 186’sı kadın olmak üzere toplam 648 sporcunun katıldığı şampiyona da kadın boksörlerin performansı izleyicilerden tam not aldı.

Açılışta konuşan Adana İl Gençlik ve spor müdürü Muzaffer Çintimar Kozan ilçemizde sporcular ile bir raya gelmekten mutlu olduklarını ifade ederek organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.

Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan konuşmasında Kozan’ın tarihi bir kent olduğunu belirterek, “Osmanlı sancak merkezi olan ilçemizde tarihle birlikte Türkiye’nin dört bir yanın da sporcularımızda bir araya geldi. Anavarza Antik kenti, kaleleri ve narenciyenin merkezi olan ilçede Türkiye’nin dört bir yanından sporcuları ağırladığımız için çok mutluyuz. Turnuvanın güzel bir şekilde geçmesini temenni ediyoruz ve fırsat olursa tüm sporcularımızı İYİ Kİ VARSIN EREN filmini de izlemeye davet ediyoruz” dedi.

Turnuvaya katılan sporcular çok heyecanlı olduklarını ifade ederek birincilik hedefi ile ringe çıkacaklarını kaydettiler.

Turnuvaya Batman’dan katılan Süleyman Dursun, “Batman’dan geliyorum. 2 yıldır boks yapıyorum. Batman’ı en iyi şekilde temsil etmek istiyorum” diye konuştu.

Adanalı boksör Merve Aktürk ise hedefinin şampiyonluk olduğunu ifade ederek birinci olmaya geldiğini söyledi.

Antrenör Yüksel Turhan ise Yalova’dan geldiklerini kaydederek, “Ev sahiplerine teşekkür ederiz. Çekişmeli bir maçlar olacak" açıklamasında bulundu.

Öte yandan açılışa Kozan Kaymakamı Şafak Gürçam, İl Gençlik ve Spor Müdürü Muzaffer Çintimar, Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan, İlçe Gençlik Spor Müdürü Kürşat Gültekin, AK Parti İlçe Başkanı Av. Yusuf Bilgili, siyasi parti temsilcileri, federasyon yöneticileri ve yüzlerce sporcu, boksseverler katıldı.