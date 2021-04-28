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Onyekyuru, Yedlin ve Elabdellaoui, takımı yalnız bırakmadı
Galatasaray’da Henry Onyekuru, DeAndre Yedlin ve Omar Elabdellaoui, Konyaspor maçını locadan takip etti.
Spor 28.04.2021, 22:55
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Galatasaray’da Henry Onyekuru, DeAndre Yedlin ve Omar Elabdellaoui, Konyaspor maçını locadan takip etti.Süper Lig’in 38. haftasında Galatasaray evinde karşı karşıya geldiği Konyaspor’u 1-0 mağlup ederken sakatlığı bulunan futbolcular takımı yalnız bırakmadı. Sarı-kırmızılı futbolcular Henry Onyekuru, DeAndre Yedlin ve Omar Elabdellaoui mücadeleyi locadan takip ederek takım arkadaşlarına desteklerini verdi.