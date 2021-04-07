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Onyekuru'nun acı günü

Sarı-kırmızılı ekip Henry Onyekuru'nun annesinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Spor 07.04.2021, 12:54 07.04.2021, 12:57
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Onyekuru'nun acı günü

Galatasaray'da acı bir gün yaşanıyor. Sarı-kırmızılı ekipte başarılı oyuncu Henry Onyekuru'nun annesi hayatını kaybetti.

Vefat haberini Galatasaray kulübü sosyal medya hesabından duyurdu.

"SABIR VE BAŞSAĞLIĞI DİLİYORUZ"

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Henry Onyekuru’nun değerli annesi Jessy Onyekuru’nun hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz.

Henry Onyekuru ve ailesinin acısını paylaşıyor, sabır ve başsağlığı diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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