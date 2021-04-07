Onyekuru'nun acı günü

Galatasaray'da acı bir gün yaşanıyor. Sarı-kırmızılı ekipte başarılı oyuncu Henry Onyekuru'nun annesi hayatını kaybetti.

Vefat haberini Galatasaray kulübü sosyal medya hesabından duyurdu.

"SABIR VE BAŞSAĞLIĞI DİLİYORUZ"

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Henry Onyekuru’nun değerli annesi Jessy Onyekuru’nun hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz.

Henry Onyekuru ve ailesinin acısını paylaşıyor, sabır ve başsağlığı diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Futbolcumuz Henry Onyekuru’nun değerli annesi Jessy Onyekuru’nun hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz.



Henry Onyekuru ve ailesinin acısını paylaşıyor, sabır ve başsağlığı diliyoruz. pic.twitter.com/4leJwTopSg