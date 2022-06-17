banner589

banner528

banner549

banner586

banner547

Son Dakika
YKS için son uyarılar!
YKS için son uyarılar!
Alişan Lojistik yılın lojistik şirketi oldu
Alişan Lojistik yılın lojistik şirketi oldu
Borsa ilk yarıda yükseldi
Borsa ilk yarıda yükseldi
Fenerbahçe’de Bruma ilk antrenmanına çıktı
Fenerbahçe’de Bruma ilk antrenmanına çıktı

Onur Göçmez, 1. Lig Kulüpler Birliği Başkanı seçildi

Bandırmaspor Başkanı Onur Göçmez, 1. Lig Kulüpler Birliği Başkanı seçildi.

Spor 17.06.2022, 13:26
Onur Göçmez, 1. Lig Kulüpler Birliği Başkanı seçildi

Bandırmaspor Başkanı Onur Göçmez, 1. Lig Kulüpler Birliği Başkanı seçildi.

Seçildiği günden bu yana Bandırmaspor markasını ülke çapında yükselten Başkan Onur Göçmez, başarılı çalışmalarının karşılığını da almaya başladı. İstanbulspor’un Süper Lig’e çıkmasının ardından Ecmel Sarıalioğlu’nun TFF 1. Lig Kulüpler Birliği Başkanlığından ayrılmasından sonra toplanan 19 kulübün temsilcileri, yeni başkan olarak Bandırmaspor Kulübü Başkanı Onur Göçmez’i seçti.

Yorumlar (0)
27°
az bulutlu