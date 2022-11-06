Onlarca çocuğun bisiklet hayali gerçeğe dönüştü

Argeus Travel & Events tarafından, Veloturk iş birliği ve Carraro’nun isim sponsorluğunda Çeşme Belediyesi’nin ev sahipliğinde ve destekleriyle gerçekleştirilen Veloturk Gran Fondo Çeşme by Carraro 2022’de iki parkurun da birincileri belli oldu.

Veloturk Gran Fondo Çeşme 2022’nin startı Çeşme Kaymakamı Mehmet Maraşlı, Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, Shimano Türkiye Genel Müdürü ve Türkiye Bisiklet Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Metin Cengiz ve Argeus Travel & Events sahibi Aydın Ayhan Güney tarafından verildi.

Çeşme’nin nefes kesen manzarası eşliğinde kıyasıya mücadele içinde geçen yarışın kayıt ücretleri, Sarper Günsal, Arda Türkmen, Berkem Ceylan, Aydın Diricanlı, Okan Can Yantır ve Umut Duygu tarafından kurulan Veloturk sayesinde, “Bir Çocuk Gülerse Dünya Güler” projesiyle ihtiyaç sahibi çocuklara bisiklet hediye edilmesine olanak sundu.

13 ülkeden bin 159 bisikletçi pedal bastı

Organizasyon başarısı ve doğal güzelliklerle dolu parkurlarıyla amatör bisikletçilerden yoğun ilgi gören Veloturk Gran Fondo Çeşme by Carraro 2022’de 13 ülkeden bin 159 bisikletçi parkura çıktı. Bu yıl Gran Fondo World Tour takvimini de alınmasıyla beraber yarışa olan ilgi de büyük oldu. Uluslararası Bisiklet Birliği-UCI ve Türkiye Bisiklet Federasyonu yönetmeliklerine göre düzenlenen 110 km’lik Carraro Parkuru ve 63 km’lik Toyota Hybrid Parkuru’nda erkekler ve kadınlarda birinciler şöyle oldu:

Çeşme şehir merkezinden başlayarak, Çeşme’nin büyüleyici manzarasıyla devam eden 110 kilometrelik Carraro Parkuru’nu erkeklerde Gökhan Uzuntaş 3 saat 8 dakika ile birinci tamamlarken, Özge Uzun ise 3 saat 21 dakika ile kadınlar birincisi oldu.

UCI ve Türkiye Bisiklet Federasyonu yönetmeliklerine göre düzenlenen Toyota Hybrid Parkuru’nda ise erkeklerde Ediz Ateş, 1 saat 45 dakika ile ipi göğüsledi. Toplamda 683 metre tırmanışa sahip olan parkurun kadınlar kategorisinde birincisi 1 saat 58 dakika ile Meltem Kılıç oldu.

Carraro Parkuru (110 km) Kadınlar İlk 3:

1. Özge Uzun - 341Triatlon

2. Neriman Neyran Elden Köşker - Velesbist Bisiklet Spor Kulübü

3. Sevcan Alper - Bikepedia Racing Team

Carraro Parkuru (110 km) Erkekler İlk 3:

1. Gökhan Uzuntaş - Bisan Factory Racing

2. Muhammet Eyüp Karagöbek

3. Kaan Yavuz

Toyota HYBRID Parkuru (63 km) Kadınlar İlk 3:

1. Meltem Kılıç - Velocity216 Racing Team

2. Aylin Karanfil - Bikepedia Racing Team

3. Fatma Özsoy - Ferdi

Toyota Hybrid Parkuru (63 km) Erkekler İlk 3:

1. Ediz Ateş - Trek RMK Mechatronics

2. Yiğit Can Özşen - Ferdi

3. Murat Uslu - Büyükçekmece Bisiklet Kulübü

Paralimpik B (63 km) İlk 3

1. Onur Şanlı, Mehmet Dinçer

2. Muhsin Durur, Kadir Tunç - Gaziantep Büyükşehir Belediye Spor

3. Ahmet Can Özekin, Recep Yılmazer - Gaziantep Büyükşehir Belediye

Paralimpik C (63 km) İlk 3

1. Barış Asa - Trek Rmk Mechatronics

2. İzzet Tekin

3. Ercan Aktağ - Extrem Yol Grubu

13 ülkeden 1.159 bisikletçinin yer aldığı organizasyon bölge halkı tarafından ilgiyle takip edildi. Bunların yanı sıra Toyota Hybrid Parkuru’nda ayrıca paralimpik atletler, görme engelli bisikletçiler ve Eşpedal Derneği de mücadele etti ve “Bir Çocuk Gülerse Dünya Güler” projesine destek verdiler.