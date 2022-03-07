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Önder Karaveli: "Oyunu kazandık ama maçı kazanamadık"

Medipol Başakşehir beraberliğini değerlendiren Beşiktaş Teknik Direktörü Önder Karaveli, “Bugün oyunu kazandık ama maçı kazanamadık. Bütün istatistikler bunu gösteriyor" dedi.

Spor 07.03.2022, 23:09
Önder Karaveli: "Oyunu kazandık ama maçı kazanamadık"

Medipol Başakşehir beraberliğini değerlendiren Beşiktaş Teknik Direktörü Önder Karaveli, “Bugün oyunu kazandık ama maçı kazanamadık. Bütün istatistikler bunu gösteriyor" dedi.

Spor Toto Süper Lig’in 28. haftasında Beşiktaş, sahasında Medipol Başakşehir ile 2-2 berabere kaldı. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında Beşiktaş Teknik Direktörü Önder Karaveli, açıklamalarda bulundu. "Bugün oyunu kazandık ama maçı kazanamadık" diyerek sözlerine başlayan Karaveli, "Bütün istatistikler bunu gösteriyor. Oyun gücü yüksek bir rakibe karşı oynadık. Oynadığı birçok maçta rakibine oranla üstün oynayan ve birçok maç kazanan takıma karşı oynadık. Birinci hedefimiz geride oyun kurmalarından faydalanmaya çalıştık. Bunu engelleyip rakip yarı sahadan pozisyonlar bulmak, çoğalmak ve kendi organizasyonlarımızı oluşturmak üzerine çalışmıştık. İlk yarıda birçok kere bunu yaptık ve pozisyonlar bulduk. Kalemizdeki ilk pozisyon 35. dakikada gol oldu. Bu bizi de psikolojik olarak kısa süreliğine etkiledi. Dikkatsizce bir gol yedik. Reaksiyon gösterdik ve Can ve Güven’in ortaklaşa golüyle maça denge geldi" ifadelerini kullandı.

"İlerleyen bölümlerde değişiklik haklarına ihtiyacımız olacağını biliyorduk"

Başakşehir’in attığı ikinci golden önce Welinton’un sakatlanarak kenara gelmesine rağmen Necip Uysal’ın oyuna alınmamasına da açıklık getiren Önder Karaveli, "Maçın son saniyelerinde Welinton sakatlandı. Maçın yüksek tempolu gideceğini biliyorduk. İlerleyen bölümlerde değişiklik haklarına ihtiyacımız olacağını biliyorduk. 20 saniye vardı, bununla ilgili Atiba’yı oraya alarak değişiklik hakkımızı kullanmamak istedik. Gole etki ettiğini düşünmüyorum. 4 savunma oyuncumuz da orada olacaktı. Golü yiyerek 2-1 mağlup şekilde içeri girdik" şeklinde konuştu.

"Sakatlık bizi tedirgin ediyor"

Alex Teixeira’yı kendi isteği üzerine değiştirdiklerini de belirten tecrübeli çalıştırıcı, "Oyundaki ağırlığımız, kontrolümüz devam etti. Çok fazla pozisyon olmasa da taraftarın coşkusuyla gole kadar bir oyun vardı. Gole kadar pozisyon bulma anlamında zengin olmasa da rakibe göre etkili bir oyun vardı. Güven ve Alex’i değiştirmek zorunda kaldık. Talep Alex’ten geldi. Sakatlıktan çıkan riskli bir oyuncuydu. Oyuna güç katacak oyuncularımız dışarıda kalıyorlar sakatlık yüzünden. Sakatlık bizi tedirgin ediyor. Oyuncuyu korumak istiyoruz. Girenlerin yüksek katkısı olduğu söylenemez. Kazanmayı çok istediğimiz, pozisyonumuzu değiştirecek bir maçı daha kazanamadığımız için üzgünüm" cümlelerine yer verdi.

"Güven ondan beklediğimiz birçok şeyi yerine getirdi"

Güven Yalçın’ın performansını değerlendiren Önder Karaveli, "77. dakikaya kadar ondan beklediğimiz birçok şeyi yerine getirdi. Yorulduğunu hissettik ve çıkardık. Oyun kurma organizasyonunun bozulması konusunda Güven ve Alex başrol oynadı. Ataklarda etkili gibi gözükse de rakibin kendi sahasından başlayan ataklarını engelleyemez bir görüntüsü oldu. Doktorumuzdan da değişiklik konusunda uyarı geldi. Bir kişiyi daha kaybetmemek için ve diri bir Batshuayi etkili olabilir diye oyuna soktuk ama istediğimizi alamadık. Güven çok güzel bir gol attı. Pozisyonlar hazırladı. Rakibin atağa çıkışında ondan beklediğimiz iletişimi ve koşuları yaptı. Genel olarak Güven’den memnunum. Santrforlarımız Güven, Larin, Batshuayi var” dedi.

Pjanic, Josef, N’Koudou ve Oğuzhan’ın durumu

Pjanic, Josef, N’Koudou ve Oğuzhan Özyakup’un sakatlık süreçlerinin sorulması üzerine ise Karaveli, şu cevabı verdi:

“Doktorlarla sürekli konuşuyoruz. Bazılarının tedavileri, bazılarının antrenmanları devam ediyor. İçlerinden Galatasaray maçında oynayabilecek oyuncular olacaktır. Beklentimiz bu yönde. Oynayacak seviyeye gelemeyecek oyuncularımız da olabilir."

Önder Karaveli ayrıca Kenan Karaman’ın bugün oynadığı oyundan son derece memnun olduğunu ve gol attığı için de mutluluk duyduğunu belirtti.

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