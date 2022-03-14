banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Elon Musk’tan Putin’e “teke tek dövüş” teklifi
Elon Musk’tan Putin’e “teke tek dövüş” teklifi
İmamoğlu'ndan
İmamoğlu'ndan "doktora saygı" vurgusu!
Altın fiyatları nereye gidiyor?
Altın fiyatları nereye gidiyor?
İstanbul'da Kar ve soğuk devam edecek!
İstanbul'da Kar ve soğuk devam edecek!

Önder Karaveli: “Kazanmayı hak edecek oyun oynamadık”

Beşiktaş Teknik Direktörü Önder Karaveli, 2-1 mağlup oldukları Galatasaray maçının ardından yaptığı açıklamada, ilk yarıda rakibin baskısını kıramadıklarını ve kazanmayı hak eden bir futbol ortaya koymadıklarını ifade etti.

Spor 14.03.2022, 23:17
Önder Karaveli: “Kazanmayı hak edecek oyun oynamadık”

Beşiktaş Teknik Direktörü Önder Karaveli, 2-1 mağlup oldukları Galatasaray maçının ardından yaptığı açıklamada, ilk yarıda rakibin baskısını kıramadıklarını ve kazanmayı hak eden bir futbol ortaya koymadıklarını ifade etti.

Süper Lig’in 29. haftasında Galatasaray’a deplasmanda 2-1 mağlup olan Beşiktaş’ta Teknik Direktör Önder Karaveli, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı. Mücadeleyi değerlendirerek sözlerine başlayan Karaveli, “Bugün buraya kazanmak için gelmiştik. Başka da hiçbir şey düşünmemiştik. İlk yarıda planladığımız hiçbir şeyi sahaya yansıtamadık. Rakibin baskılı başlayacağını öngördük ama süresinin bu kadar olmaması gerekiyordu, olmasını biz sağladık. Rakibin attığı golle neredeyse ilk bölümü ön alan baskısıyla geçirdik. Rakip hücumdayken, topu ön alan hücumcularımızla buluşturup atak yapmak istedik ama bunu beceremedik. Merkez orta saha oyuncularımızla çok fazla top kaybı yaparak, kenar oyuncularımızla topa sahip olamayarak, savunmamızın pozisyon alamadan hızlı hücum geçişlerine sahip olmasını sağladık. Tek varlık gösterebildiğimiz pozisyonumuz, attığımız kornerlerdi. Onun dışında varlık gösteremedik. İlk yarının sonlarına doğru biraz dengelendi oyun. İkinci yarıda Josef oyuna girdi. Daha kısa kullanmak istiyorduk ama oyun bizi oraya itti. Galatasaray bizi kendi alanında kabul etti. Oyunun bizde olması, topla daha çok oynamamız pozisyon getirmedi. Biraz daha son bölümde Rıdvan’ı oyuna aldıktan sonra, Larin’i santrfor bölgesine geçirerek, rakibin merkez stoperlerinin hava hakimiyetlerini bilmemize rağmen, merkezden bir şey üretemediğimiz için kenarlardan bir şey çıkarmak istedik. Larin’in bir pozisyonu vardı, sonuç gelmedi. Benim takımın başına geçmemin ardından en az pozisyon bulduğumuz maçtı. Bugün ikinci golü atıp beraberliği alabilirdik ama kazanmayı hak edecek bir oyun oynamadık” ifadelerini kullandı.

“Tercihlerim konusunda pişman değilim”

Bugün forma giyen oyuncuların performansı hakkında sorulan soruyu yanıtlayan Karaveli, “Can geçen maçın son dönemlerdeki en iyi performanslarından birisini gösterdi. Güven, oyuna girdiği dönemlerde etkili olmuştu. Geçen maçta oyuna katkı sağlayan isimlerdendi. Kenan son 3 haftadır, sahada beklediklerimizin hemen hemen tamamını yerine getiren bir oyuncuydu. Alex’in de yükselen bir formu vardı. Bu isimler Başakşehir maçında en yüksek performans veren oyunculardandı. Bunlar futbolcular, makine değiller. Her günleri aynı olmuyor. Seyircinin de itişiyle rakip baskılı bir oyun gerçekleştirdi. Temaslı oyunda bize üstünlük kurdular. Oyuncularımızdan daha iyisini beklerdik ama oyuncuların her günü aynı olmuyor. Bugün de iyi günde değillerdi” dedi. Güven Yalçın’ın oyundan çıkıp direkt soyunma odasına gitmesini de değerlendiren Karaveli, “Bu sorunun muhatabı Güven. Ama genel üzerinden söylersem oyuncular ilk yarı bitmeden oyundan çıkınca üzülürler. Onun da beklentileri yüksekti. Can konusunda da pişman değilim. Geçen haftaki oyunda iyi başlayamadı ama sonrasında çok iyi götürdü. Pişmanlık duymuyorum” diye konuştu.

“Kendimle ilgili gerekli eleştiriyi yapacağım”

Kendi performansı hakkındaki soruyu da yanıtlayan Karaveli “Burada bir maç kazanıldığında nasıl teknik adamlar yukarılara çıkarılıyorsa kaybedilen maçta da sorumluluk bana ait. Tercihler, değişiklikler, hepsini sayabilirsiniz. Planladığımız şeyler yerine gelmediği için üzgünüz. Galatasaray’ın başlangıç baskısı kırabilseydik, biraz yerinden oynatabilseydik, pozisyon almada zorluk çıkaracaktık onlara ama hiçbir şekilde yerinden oynatamadık. Kendimle ilgili şu anda sıcağı sıcağına olmasa da sonrasında mutlakta acımasızca eleştirenlerdenim. Mutlaka bunu da yapacağım” dedi. Oyuncu tercihleri hakkında da konuşan Önder Karaveli, “Kazanıldığında tercihler doğru, kaybedildiğinde yanlış olarak yorumlanıyor. Ben bir önceki maçı referans alarak en doğru kadroyla çıktığımızı düşünüyorum. Beşiktaş Avrupa’da ve Türkiye’de her maçını kazanmak için sahaya çıkar. Futbolcular çok istedi kazanmayı. Dünkü antrenmanda gösterdikleri, bugüne çok hazır oldukları yönündeydi ama bugüne yansıyan böyle değildi. Göreve başladıktan bu yana yaklaşık 3 ay oldu ve oynadığımız en etkisiz maçtı. Kaybettiğimiz Konyaspor ve Kayserispor maçlarında da daha iyiydik” açıklamasını yaptı. Maçtan önce iki kulübün yaptığı açıklamalar hakkında konuşmak istemediğini söyleyen Önder Karaveli, “Ben bu tip toplantılarda teknik sorulara cevap vermek istiyorum. İşin tekniğiyle ilgili konuşmak isterim. Benim hakkımdaki yorumlardan haberdar değilim. Bunları takip ederek Beşiktaş’ın teknik direktörlüğünü yapamam. Bu yorumlar skor üzerinden yapıldığı için, çok uzun süre önce bu yorumları okumayı ve dinlemeyi bıraktım” ifadelerini kullanırken, siyah-beyazlı ekibin hedefi hakkında da “Beşiktaş hedefsiz kalmayacaktır. Kayserispor maçında nasıl elendiğimizi herkes seyretti. Harika bir oyun vardı ama sonuçsuz kaldı. Kalan haftalarda ikinci sıra adına hedefimiz var. Sonuna kadar bunu kovalayacağız. Sezon sonunda nerede olduğumuzu hep beraber göreceğiz” açıklamasını yaparak sözlerini tamamladı.

Yorumlar (0)
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 29 70
2. Konyaspor 29 55
3. Fenerbahçe 29 50
4. Başakşehir 29 47
5. Alanyaspor 29 46
6. Hatayspor 29 46
7. Adana Demirspor 29 45
8. Beşiktaş 29 45
9. Karagümrük 29 40
10. Kayserispor 29 38
11. Galatasaray 29 38
12. Antalyaspor 29 38
13. Sivasspor 29 37
14. Gaziantep FK 29 37
15. Kasımpaşa 29 35
16. Giresunspor 29 35
17. Altay 29 29
18. Göztepe 29 27
19. Rizespor 29 23
20. Ö.K Yeni Malatya 29 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 27 58
2. Ümraniye 27 55
3. Bandırmaspor 27 46
4. İstanbulspor 26 46
5. Eyüpspor 27 45
6. Erzurumspor 27 44
7. Samsunspor 26 39
8. Adanaspor 27 37
9. Manisa Futbol Kulübü 27 36
10. Boluspor 26 35
11. Keçiörengücü 26 34
12. Tuzlaspor 26 34
13. Gençlerbirliği 26 33
14. Kocaelispor 26 32
15. Menemen Belediyespor 27 32
16. Denizlispor 27 30
17. Altınordu 27 28
18. Bursaspor 26 25
19. Balıkesirspor 26 11
Takımlar O P
1. M.City 29 70
2. Liverpool 28 66
3. Chelsea 28 59
4. Arsenal 26 51
5. M. United 29 50
6. West Ham United 29 48
7. Wolverhampton Wanderers 29 46
8. Tottenham 27 45
9. Aston Villa 28 36
10. Southampton 29 35
11. Crystal Palace 29 34
12. Leicester City 26 33
13. Brighton 28 33
14. Newcastle 28 31
15. Brentford 29 30
16. Leeds United 29 26
17. Everton 26 22
18. Watford 29 22
19. Burnley 27 22
20. Norwich City 29 17
Takımlar O P
1. Real Madrid 28 64
2. Sevilla 28 56
3. Barcelona 27 51
4. Atletico Madrid 28 51
5. Real Betis 28 49
6. Real Sociedad 28 47
7. Villarreal 28 45
8. Athletic Bilbao 28 40
9. Valencia 28 37
10. Celta Vigo 28 35
11. Osasuna 28 35
12. Espanyol 28 33
13. Rayo Vallecano 27 32
14. Elche 28 32
15. Getafe 28 28
16. Mallorca 28 27
17. Granada 28 25
18. Cadiz 28 24
19. Deportivo Alaves 28 22
20. Levante 28 19