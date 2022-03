Önder Karaveli: “Kazanmayı hak edecek oyun oynamadık”

Beşiktaş Teknik Direktörü Önder Karaveli, 2-1 mağlup oldukları Galatasaray maçının ardından yaptığı açıklamada, ilk yarıda rakibin baskısını kıramadıklarını ve kazanmayı hak eden bir futbol ortaya koymadıklarını ifade etti.

Süper Lig’in 29. haftasında Galatasaray’a deplasmanda 2-1 mağlup olan Beşiktaş’ta Teknik Direktör Önder Karaveli, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı. Mücadeleyi değerlendirerek sözlerine başlayan Karaveli, “Bugün buraya kazanmak için gelmiştik. Başka da hiçbir şey düşünmemiştik. İlk yarıda planladığımız hiçbir şeyi sahaya yansıtamadık. Rakibin baskılı başlayacağını öngördük ama süresinin bu kadar olmaması gerekiyordu, olmasını biz sağladık. Rakibin attığı golle neredeyse ilk bölümü ön alan baskısıyla geçirdik. Rakip hücumdayken, topu ön alan hücumcularımızla buluşturup atak yapmak istedik ama bunu beceremedik. Merkez orta saha oyuncularımızla çok fazla top kaybı yaparak, kenar oyuncularımızla topa sahip olamayarak, savunmamızın pozisyon alamadan hızlı hücum geçişlerine sahip olmasını sağladık. Tek varlık gösterebildiğimiz pozisyonumuz, attığımız kornerlerdi. Onun dışında varlık gösteremedik. İlk yarının sonlarına doğru biraz dengelendi oyun. İkinci yarıda Josef oyuna girdi. Daha kısa kullanmak istiyorduk ama oyun bizi oraya itti. Galatasaray bizi kendi alanında kabul etti. Oyunun bizde olması, topla daha çok oynamamız pozisyon getirmedi. Biraz daha son bölümde Rıdvan’ı oyuna aldıktan sonra, Larin’i santrfor bölgesine geçirerek, rakibin merkez stoperlerinin hava hakimiyetlerini bilmemize rağmen, merkezden bir şey üretemediğimiz için kenarlardan bir şey çıkarmak istedik. Larin’in bir pozisyonu vardı, sonuç gelmedi. Benim takımın başına geçmemin ardından en az pozisyon bulduğumuz maçtı. Bugün ikinci golü atıp beraberliği alabilirdik ama kazanmayı hak edecek bir oyun oynamadık” ifadelerini kullandı.

“Tercihlerim konusunda pişman değilim”

Bugün forma giyen oyuncuların performansı hakkında sorulan soruyu yanıtlayan Karaveli, “Can geçen maçın son dönemlerdeki en iyi performanslarından birisini gösterdi. Güven, oyuna girdiği dönemlerde etkili olmuştu. Geçen maçta oyuna katkı sağlayan isimlerdendi. Kenan son 3 haftadır, sahada beklediklerimizin hemen hemen tamamını yerine getiren bir oyuncuydu. Alex’in de yükselen bir formu vardı. Bu isimler Başakşehir maçında en yüksek performans veren oyunculardandı. Bunlar futbolcular, makine değiller. Her günleri aynı olmuyor. Seyircinin de itişiyle rakip baskılı bir oyun gerçekleştirdi. Temaslı oyunda bize üstünlük kurdular. Oyuncularımızdan daha iyisini beklerdik ama oyuncuların her günü aynı olmuyor. Bugün de iyi günde değillerdi” dedi. Güven Yalçın’ın oyundan çıkıp direkt soyunma odasına gitmesini de değerlendiren Karaveli, “Bu sorunun muhatabı Güven. Ama genel üzerinden söylersem oyuncular ilk yarı bitmeden oyundan çıkınca üzülürler. Onun da beklentileri yüksekti. Can konusunda da pişman değilim. Geçen haftaki oyunda iyi başlayamadı ama sonrasında çok iyi götürdü. Pişmanlık duymuyorum” diye konuştu.

“Kendimle ilgili gerekli eleştiriyi yapacağım”

Kendi performansı hakkındaki soruyu da yanıtlayan Karaveli “Burada bir maç kazanıldığında nasıl teknik adamlar yukarılara çıkarılıyorsa kaybedilen maçta da sorumluluk bana ait. Tercihler, değişiklikler, hepsini sayabilirsiniz. Planladığımız şeyler yerine gelmediği için üzgünüz. Galatasaray’ın başlangıç baskısı kırabilseydik, biraz yerinden oynatabilseydik, pozisyon almada zorluk çıkaracaktık onlara ama hiçbir şekilde yerinden oynatamadık. Kendimle ilgili şu anda sıcağı sıcağına olmasa da sonrasında mutlakta acımasızca eleştirenlerdenim. Mutlaka bunu da yapacağım” dedi. Oyuncu tercihleri hakkında da konuşan Önder Karaveli, “Kazanıldığında tercihler doğru, kaybedildiğinde yanlış olarak yorumlanıyor. Ben bir önceki maçı referans alarak en doğru kadroyla çıktığımızı düşünüyorum. Beşiktaş Avrupa’da ve Türkiye’de her maçını kazanmak için sahaya çıkar. Futbolcular çok istedi kazanmayı. Dünkü antrenmanda gösterdikleri, bugüne çok hazır oldukları yönündeydi ama bugüne yansıyan böyle değildi. Göreve başladıktan bu yana yaklaşık 3 ay oldu ve oynadığımız en etkisiz maçtı. Kaybettiğimiz Konyaspor ve Kayserispor maçlarında da daha iyiydik” açıklamasını yaptı. Maçtan önce iki kulübün yaptığı açıklamalar hakkında konuşmak istemediğini söyleyen Önder Karaveli, “Ben bu tip toplantılarda teknik sorulara cevap vermek istiyorum. İşin tekniğiyle ilgili konuşmak isterim. Benim hakkımdaki yorumlardan haberdar değilim. Bunları takip ederek Beşiktaş’ın teknik direktörlüğünü yapamam. Bu yorumlar skor üzerinden yapıldığı için, çok uzun süre önce bu yorumları okumayı ve dinlemeyi bıraktım” ifadelerini kullanırken, siyah-beyazlı ekibin hedefi hakkında da “Beşiktaş hedefsiz kalmayacaktır. Kayserispor maçında nasıl elendiğimizi herkes seyretti. Harika bir oyun vardı ama sonuçsuz kaldı. Kalan haftalarda ikinci sıra adına hedefimiz var. Sonuna kadar bunu kovalayacağız. Sezon sonunda nerede olduğumuzu hep beraber göreceğiz” açıklamasını yaparak sözlerini tamamladı.