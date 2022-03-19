Önder Karaveli: “Kazanamayınca iyi oyunun anlamı kalmıyor”

Hatayspor ile sahasında 1-1 berabere kalan Beşiktaş’ta Teknik Direktör Önder Karaveli karşılaşmanın ardından konuştu. Takımın iyi oynadığını ancak galip gelemeyince bunun anlamının kalmadığını söyleyen Karaveli, kalan 8 maçta en iyi sonuçları almak için oynayacaklarını ifade etti.

Süper Lig’in 30. haftasında sahasında Hatayspor ile 1-1 berabere kalan Beşiktaş’ta Teknik Direktör Önder Karaveli, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı. Mücadeleyi değerlendirerek sözlerine başlayan Karaveli, “Geçen hafta oynadığımız Galatasaray maçından sonra bizi oyun olarak yeteri kadar memnun etmeyen ve kaybettiğimiz maçın ardından kazanmak için hazırlandığımız bir maçtı. Seyircimizin önünde kazanmaktan başka bir şey düşünülemezdi. Geriden oyun kurma opsiyonu çok fazla olmayan, direkt hücumla, santrforu ve kalecisi arasında bağlantı kurup, topa sahip olduktan sonra rakip kalede hızlı hücumla pozisyon bulmak isteyen bir rakip vardı. Sahipsiz topları nasıl alacağımıza yönelik çalışmalarımız vardı. Buraya Josef ve Larin’i yaklaştırarak oynamak istedik. Kanatları iyi kullandığımızı düşünüyorum. Sahanın kenarlarını kullanmak istedik ama golü de merkezden şutla attık. Biraz önce özeti seyrederken, golü bulduktan sonra geriye çekilmedik. Yaptığımız tek şey biraz daha dikkatli olmaktı. Golü bulduktan sonra fazlaca top kayıplarımız, oyundaki hakimiyeti ve üstünlüğümüzü düşürdü. Kalemizi bulan ilk ve tek şut gol oldu. 27. dakikada da bir şutları daha vardı ve çerçeveyi bulmadı. İlk yarı bu şekilde bitti. İkinci yarıda oyundaki etkimiz artarak devam etti. Biraz fazla sayıda oyuncuyla atağa gidince, Josef’e daha çok geniş alanlar kaldı ve dönen toplarda sorunlar oldu. Rakip birkaç kez hızlı geçişle tehlikeli geldi. Oyuncu değişikliklerinin ardından topa daha çok sahip olduk. Rakibi iyice kendi alanına ittik, pozisyonlar bulduk ama golü bulamadık. Buna benzer çok maç yaşadık. Ben Beşiktaş’ın başında olduğum dönemde 15. maça çıktım. 6 galibiyet, 7 beraberlik ve 2 mağlubiyet. Bu beraberlikler can sıkıcı. Berabere kaldığımız maçlarda yalnızca Adana Demirspor son 15-20 dakikada bizden daha etkiliydi. Bunun dışındaki maçların tamamında kazanacak oyunu oynadık. Galip gelemiyorsan, berabere kal cümlesi Beşiktaş’a uygun değil. Beşiktaş kazandığında gücünü gösteren bir takımdır” ifadelerini kullandı.

“Kazanamayınca oyunun anlamı kalmıyor”

Oyuncuların son vuruşlarında şanssızlık ya da şansla ilgili bir durum olmadığını ve bu kelimeyi hiçbir zaman kullanmadığını belirten Karaveli, “Doğru vuruş ya da yanlış vuruş vardır. Bugüne kadar oyuncuları koruduk. Oynanan oyunlarda maçları koparamadık ya da kazanamadık ama pozisyon bulma konusunda sorun yaşamadık. En az pozisyon bulduğumuz karşılaşma Galatasaray maçı oldu. Kaybettiğimiz Konyaspor maçında da çok fazla pozisyon yakaladık. Oyuncularımız da oyuna hakim olacak oyunu oynuyorlar ama vuruşlarda goller gelmeyince, onların da üzerinde büyük bir yük kalıyor. Vuruş performanslarından memnun değilim. Genel performanslara baktığımızda onlara da söyleyecek söz bulamıyorum. Ama hiçbir maçta vazgeçmiyorlar. Tekrar kazanmak için oynamaya ve mücadeleye devam ediyorlar. Bugün Beşiktaş taraftarına ‘Oynanan oyun içinizi ısıtmış mıdır’ derseniz, ısıtmıştır derler. Ama kazanamayınca iyi oyunun da anlamı kalmıyor” diye konuştu.

“Kenan’ın mental olarak dinlenmeye ihtiyacı vardı”

Kadroda olmayan isimler hakkında sorulan soruyu yanıtlayarak sözlerine devam eden Önder Karaveli, “Takımla ilgili bilmediğiniz çok şey var çünkü takımla yaşayan biziz. Bilmediğiniz şeyleri sorduğunuzda ve ben cevap verdiğimde, aynı şeyleri yine soruyorsunuz. Oyuncuların sakatlığını, performans risklerini anlatıyorum ama bunları hiç söylememiş gibi yorumlar yapıyorsunuz. Karşınızdaki Beşiktaş teknik direktörü. İsim önemli değil. Beşiktaş teknik direktörü doğruları söyler ve ben de en doğru bilgileri veriyorum. Emirhan bizim değerli bir oyuncumuz. Beşiktaş’ın değeridir. Altyapıda uzun yıllar oynamış ve benimle beraber A takımda şans bulmuş bir evladımız. Son zamanlarda kullanamadığımız için en fazla üzülen biziz. Alttan gelen oyuncular çok daha fazla süreler bulacaktır. Bazı performanslar var antrenmanlarda. Maçın planı var, rakip var, rakipte Emirhan’la karşılaşacak oyuncular var. Bu analizleri yapınca Emirhan’ı daha az kullandık. Emirhan’ı her maç öncesinde oyuna sokabilmek için ekip arkadaşlarımla konuşuyoruz” dedi.

Kenan’ın mental dinlenmeye ihtiyacı olduğunu söyleyen Karaveli, “Kenan’ı geçen maçtaki performansı nedeniyle kadroya almadık diye bir şey yok. Böyle bir davranış bütün faturayı oyuncuya kesmek demek. Galatasaray maçından önce oynadığı 3 maçta atak ve savunma konusunda her şeyi yerine getirdi. Bir santrfor için en değerli gol boş kaleye atılan goldür ama attığı gol bile küçümsendi. Son maçta birçok oyuncumuz gibi performansı iyi değildi. Kenan’ı bugün kadroya almadık, başka oyuncuları aldık. Bazen fiziksel olarak değil, mental olarak da oyuncuların dinlenmesi gerekiyordu. Kenan’ın da dinlenmesi gerekiyordu. Gökhan Töre kadromuzdaki oyuncularımızdan birisi. Sakat ve hasta olmadığı sürece antrenmanlara katılıyor. İhtiyaç olduğunda da oynayacaktır” açıklamasını yaptı.

“Son 8 maçta vazgeçmeden devam edeceğiz”

Alınan skorlara rağmen futbolcuların her maçta daha da yukarıya çıkarak oynadığını söyleyen Önder Karaveli, “Bu skorların, futbolcuların oyunlarını aşağıya çektiğini düşünmüyorum. Birçok maçta oyunun galibi olduğumuzu söyledim. Ama vuruş sırasında ne kadar aklına gelir profesyonel oyuncuların bir önceki pozisyonlar. Bunun pek olacağını sanmıyorum. Takım olarak kolay gol yiyip kolay gol kaçırdığınızda saha içinde oyuncular bunu düşünebilir” dedi. N’Koudou’nun sahalara dönmesine sevindiğini de ifade eden Karaveli, “Bugün oynadığında ortaya koyduğu performans da iyiydi. Özellikle o bölgede rakibi çok tehdit etti ve gol öncesi pozisyonlar ortaya çıkardı. Ancak onun da süresi ancak bu kadardı. Hücumda katkısı var ama Rıdvan’ın yalnız kaldığını da gördük savunmada. Milli takım arası ona iyi gelecektir. Oğuzhan, Pjanic ve Wilenton’un sakatlıkları bulunuyor. Milli arada Welinton dönebilir gibi görünüyor. Milli takıma gidecek oyuncular olacak ve bir takım bütünlüğü olmayacak hazırlanma döneminde. Ligin artık son 2 ayına girildi. Trabzonspor maçına en iyi şekilde hazırlanıp, son 8 maçta vazgeçmeden mücadeleye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Son olarak Ersin’in yokluğunda forma giyen Emre Bilgin hakkında konuşan Karaveli, “Emre Bilgin ile ilgili konuşmak istiyorum. Altyapıdan yetişmiş Ersin vardı hep kalede. Bu bizim adımıza mutluluk verici bir durum. Ersin cezalı olduğu için Emre oynadı. Bence gol pozisyonu dışında maçın tamamında iyi oynayıp güven verdi. Onun adına da çok mutlu oldum. Golle ilgili net bir şey söyleyeceğim, bunları yaşayarak ve tecrübe ederek öğreniyorsunuz. Kendisi de seyredip ne yapıp ne yapamadığını görecektir. Beşiktaş da Ersin gibi çok değerli bir kaleci daha kazanmıştır” diyerek sözlerini tamamladı.