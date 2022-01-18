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Önder Karaveli: “Gol yemeden kazanmak önemliydi”

Karagümrük deplasmanında 1-0 kazanan Beşiktaş’ta Teknik Direktör Önder Karaveli maçın ardından konuştu. Karşılaşmayı gol yemeden kazanmanın çok önemli olduğunu söyleyen Karaveli, lig arasının da kendileri için çok iyi bir fırsat olduğunu vurguladı.

Spor 18.01.2022, 23:01
Önder Karaveli: “Gol yemeden kazanmak önemliydi”

Karagümrük deplasmanında 1-0 kazanan Beşiktaş’ta Teknik Direktör Önder Karaveli maçın ardından konuştu. Karşılaşmayı gol yemeden kazanmanın çok önemli olduğunu söyleyen Karaveli, lig arasının da kendileri için çok iyi bir fırsat olduğunu vurguladı.

Süper Lig’in 22. haftasında Karagümrük’ü deplasmanda 1-0 mağlup eden Beşiktaş’ta Teknik Direktör Önder Karaveli, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı. Karşılaşmayı değerlendirerek sözlerine başlayan Karaveli, “Maçı kazanmak güzel. Gol yemeden bitirmek güzel. İstanbul’da da olsak bir deplasman galibiyeti almak güzel. Uzun bir ara olmuştu. Rakibimizin antrenör değişikliğinden sonra genellikle 4-2-3-1 tercih ettiğini biliyorduk. Kenar oyuncuları geniş oynuyordu. Buradaki Çaykur Rizespor maçını canlı izledik. Kendi oyunumuzda 3-4-1-2 düşünüyorduk ama kenar oyuncularının genişliğinden dolayı, 1 kişi fazla olalım diye 4-3-3’ü tercih ettik. Topa sahip olmamızı sağlayacak Pjanic, Oğuzhan ve Josef vardı. İlk yarıda planladığımız birçok şey gerçekleşti. Topa sahip olduk, hızlı geçişleri yaptık. Ama sonuçlandırma kısmında bazen tercih hatalar, bazen teknik hatalarla, çok daha fazla gol pozisyonu bulacağımız ilk yarıdan penaltı golüyle ayrıldık. Rakibin de pozisyonu yoktu. Devre arasında oyunculara pasın hızını artırmalarını istedik. 45-60 arası da planladığımız şekilde geçti. 3-4 net pozisyon yakaladık ama doğru vuruşlar olmadı. 60’tan sonra başka bir senaryoyla karşılaştık. Rakibin üstümüze gelmesine sebebiyet verdik. Savunma oyuncularının yanı sıra Pjanic ve Josef çok yoruldu. Kalemizde fazla pozisyon bulamayan rakibimiz üstümüze gelmeye başladı. Sevindirici olan şey bütün bunlara rağmen savunma oyuncularımızın dikkati ve takım birlikteliğiyle gol yemeden bitirdik” ifadelerini kullandı.

“Batshuayi sadece gol atmak için sahada değil”

Rizespor karşısında oynanan iyi oyunun sadece Beşiktaş’tan kaynaklı olmadığını söyleyen Karaveli, “Rize’deki oyunda sadece sayısal üstünlük bize bağlı bir durum değildi. Rizespor’un da ne kadar karşı koyabilmesiyle de ilgiliydi. Daha defansif oyuncularla sahada olmamıza karşın daha çok pozisyon bulduk. Bugün iyi oynamadık diyemem ama ilk 60 dakikayla sonrasının farklı olduğunu söyleyebilirim. Tabii ki fiziksel yıpranma, yorgunluk sahadaki kararları da etkiler. Biz fiziksel olarak takımımızı yukarıya çekebilmek için arayı bekliyoruz. O çalışmaları şu anda yapamıyoruz, oyuncuları korumak için yapmamamız da gerekiyor. Sağlıklı şekilde oyuncuları bu araya sokmamız gerekiyor. Sadece Atiba ve Larin milli takıma gidecek. Hazırlanma adına o dönem kıymetli olacaktır” diye konuştu. Michy Batshuayi’nin yalnızca gol atmak için sahada olmadığını söyleyen Karaveli, “Gol atamadığında dünyadaki bütün oyuncular üzülür. Batshuayi de bizlerin beklentisini biliyor. Ama sadece gol atmak için sahada değil. Penaltı golüyle bitirdi maçı ama penaltının atılamadığı durumlar da oluyor. Geçen maçı da onun golüyle kazandık. Penaltı golünü de çok iyi attı. Üzülüyorduk, bu durum onu aşağıya çekebilir. Ama atmak için çabasını görüyoruz. Santrforlar sadece şiddetli vuruş yapmaz. Onun vuruş şiddetinde sorun yok ama doğru yere vurma konusunda biraz sıkıntı olduğu aşikar. Ama bunu da düzeltecektir. Bugün Larin’in de Ghezzal’ın da vuruşlarında isabetsizlik oldu. Tekrarlarımızı yaparak bunları da aşacağız. Batshuayi’yi sadece gol atsın diye sahaya çıkarmıyoruz. Santrfor pozisyonunda oynuyor. Hem rakip atağında savunma görevleri var hem de hücuma yardımcı olma görevi var. Sadece gol atıp diğer görevlerini yerine getirmezse biz memnun olmayız. Bugün de diğer yapması gerekenleri çok iyi yaptı. Savunma yaparken çok iştahlı. Daha da fazla baskı kurmak istiyor ama biz müsaade etmiyoruz, takım bütünlüğü bozulmaması için buna müsaade etmiyoruz. Milli arayı da kendi tesislerimizde değerlendirmeyi planlıyoruz. Uzun kamplar oyuncular tarafından çok tercih edilen durumlar değil. Aileleriyle olan bağları da önemli. Biz bu arayı çok doğru şekilde kullanıp, takımın fiziksel seviyesini daha iyi noktaya taşıyacağız” açıklamasını yaptı.

“2 maçtır gol yemeden tamamlamak önemli”

Karagümrük karşısında yakalanan gol pozisyonu sayısının bir maçta yakalanan ortalama bir pozisyon sayısında olduğunu söyleyen Önder Karaveli, “Gol pozisyonu sayısı, bir maçta yakalanması gereken ortalamayı karşılayacak şekildeydi bugün. Mukayeseyi ortalama üzerinden yaparsak az pozisyonumuz yoktu bugün. Gaziantep maçından daha net pozisyonlarımız vardı. Bu maçta gol öncesi pozisyon sayımız fazlaydı. Rizespor maçında sayı belki biraz fazlaca yukarıya çıktı. Ama beklentiyi ortalamadan belirlersek bugün de az değildi pozisyon sayısı. 2 maçtır gol yemeden bitiriyoruz maçları. Bu durum da çok kıymetliydi” dedi. Son olarak takımda sakatlığı bulunan isimler hakkında konuşan Karaveli, “Her oyuncuya ihtiyaç duyuyoruz. Üst üste maçlar oynadığımız dönemde bu durum önemli. Umut cuma günü olmayacak. Bize söylenen süreden daha önce dönecek gibi duruyor. Antalyaspor maçına doğru ancak dönecektir bana göre. Welinton maçta bir problem yaşadı. Çok ihtiyaç duysaydık belki bugün oynayabilirdi ama oynasaydı yırtık derecesi yükselebilirdi. Stoper sayımızda sıkıntımız olmadığı için kendisini dinlendirme lüksüne sahiptik. Emirhan’ı dinlendirdik ve tamamen iyileşmesini istedik. Cuma günü oynayacak duruma gelecektir. Kerem, Atiba ve Hasic de bugün özel idman yaptı. Atiba da Cuma günü forma giyebilecektir” diyerek sözlerini tamamladı.

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