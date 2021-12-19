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Önder Karaveli: “Bugün daha iyi olan taraftık”

Fenerbahçe deplasmanından 2-2’lik beraberlikle ayrılan Beşiktaş’ta Teknik Sorumlu Önder Karaveli maçın ardından konuştu. Galibiyet için sahaya çıktıklarını ama kaybetmemenin de önemli olduğunu söyleyen Karaveli, sahada iyi olan tarafın Beşiktaş olduğunu ifade etti.

Spor 19.12.2021, 22:01
Önder Karaveli: “Bugün daha iyi olan taraftık”

Fenerbahçe deplasmanından 2-2’lik beraberlikle ayrılan Beşiktaş’ta Teknik Sorumlu Önder Karaveli maçın ardından konuştu. Galibiyet için sahaya çıktıklarını ama kaybetmemenin de önemli olduğunu söyleyen Karaveli, sahada iyi olan tarafın Beşiktaş olduğunu ifade etti.

Süper Lig’in 17. haftasında Fenerbahçe ile deplasmanda 2-2 berabere kalan Beşiktaş’ta Teknik Sorumlu Önder Karaveli, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı. Mücadeleyi değerlendirerek sözlerine başlayan Karaveli, “Güzel bir futbol akşamı olduğunu düşünüyoruz. Bugün buraya gelirken Kayserispor maçından sonra planladığımız her şey kazanmak üzerineydi. Fenerbahçe’nin maçlarını izleyip kendi oyunumuzu nasıl daha iyi hale getiririz diye düşündük. İstediğimiz birçok şeyin olduğunu düşünüyorum. Alan savunmasıyla karşıladık. Futbolcularımız onlara belirlediğimiz pozisyonlara uygun şekilde davrandılar. Oyunun başlangıcında gole kadar iyi gittik. Golü yedikten sonra aynı oyunu devam ettirdik ve bu benim için kıymetliydi. Devre bitene kadar böyle gideceğini düşünürken, beraberce yediğimizi düşündüğüm bir gol daha geldi kalemize. Nasıl ki atan tek başına atmıyorsa, gol yenildiği zaman da takım halinde gol yeniliyor. Geçen hafta Oğuzhan ve Güven değişiklikleri oyuna çok katkı sağlamıştı. Biraz daha ileriye gitmemiz gerekiyordu ve Oğuzhan’dan Batshuayi’ye destek olmasını istedik. Oğuzhan girince işler daha iyi gitti. Pozisyonlar bulduk ve golün geleceğini devre arasında oyunculara söylemiştim. Gol yemezsek 2-2 ve 3-2’ye gidebileceğimizi söylemiştim. Rıdvan’ın iyi bir ortası oldu. Yüksek orta yapmadı golde. Harika bir 8 numara desteği oldu golde ve iyi vurdu Josef. Bugün belki maçın galibi değiliz ama oyunun galibiyiz. Hızlı yön değiştirmeler vardı bir de. Bununla da Fenerbahçe’nin kenar boşluklarını değerlendireceğimizi düşünmüştük. İkinci golde de bunu değerlendirdik” ifadelerini kullandı.

“Josef harika bir katkı sağladı”

Fenerbahçe’nin ilk golünde penaltı pozisyonunu görmediğini ifade eden Önder Karaveli, “Ayrıca benim değerlendirmem önemli değil. Hakem kararlarını TFF değerlendirir” derken, Pjanic’i bugün farklı bölgede oynatmasıyla ilgili olarak da “Pjanic’in oyuna en yüksek katkı verdiği pozisyon 6 numaraydı. Josef’in dönüşüne rağmen Pjanic’i o pozisyondan almayı düşünmedim. Bunu harika yapıyor ve daha da iyi yapacaktır. Bugün Atiba yerine Josef’i düşündük. Kayserispor maçında savunma konusunda Pjanic çok yardım alamadı. Atak organizasyonlarında zorluklar yaşadı. Josef bugün ona çok yardımcı oldu. Can ve Josef bugün direkt 8 olarak başladı. Top rakipteyken Pjanic’e yardım ettiler. Bunu iyi yaptı Josef, 2 de harika golle katkı yaptı. Birlikte iyi götürdüler bence” diye konuştu.

“Hangi görevi verirlerse orada olacağım”

Yeni teknik direktörün belirlenme sürecinde taraftarların kendisine destek vermesiyle ilgili de konuşan Önder Karaveli, “Taraftarın sahip çıkışı beni çok mutlu ediyor. Bu harika bir şey. Bunun sadece 2 haftadır oynanan oyun ve alınan sonuçla alakalı olduğunu düşünmüyorum. Beşiktaş geçmişinden bu yana özkaynağı ile en şaşaalı günlerini yaşayan kulüptür. Ben de özkaynaktan yetişip futbolcu oldum. Antrenör olarak da özkaynaktan yetiştim. Taraftarlara minnettarım. Başkan ve yönetim kuruluna da teşekkür ederim. Böyle zor bir zamanda onur duydum bu görevi verdikleri için. Ben kalbimden ve aklımdan geçenleri birleştiririm. 2 maça da çıkarken son derece heyecanlıydım. Bu heyecanı kaybedersem antrenörlük yapmayı düşünmem. Ben futbolun içinde kalmaya, antrenörlük yapmaya, genç insanların hayatına dokunmaya, ülke futbolunu iyi hale getirmeye talibim. Oyunun daha güzel olması için yapılacak ne varsa bunlara talibim. Beşiktaş Başkanı ve Yönetim Kurulu, bana nerede olmamı söylerse ben orada olacağım. Bana yeni gelen teknik adamın ekibinde görev yapmamı söylerlerse, bunu da kabul ederim. Beşiktaş Kulübü bana ne görev verirse ben sonuna kadar elimden geleni yaparım” açıklamasını yaptı.

“Oyuna girenlerin katkı sağlaması çok önemli”

Kayserispor karşısında olduğu gibi Fenerbahçe önünde de Oğuzhan ve Güven’in çok katkı sağladığını söyleyen Önder Karaveli, “Güven ve Oğuzhan’ın geçen hafta yüksek katkıları oldu ama her oyuna katkı yapan ilk 11’de maça başlamak durumunda değil. Fenerbahçe’ye karşı oynayacağımız oyunun planında başka oyunculara gerek duyduk. Bu oyuncuların tamamlayıcıları da Josef ve stoperde Necip’ti. Biraz Serdar’ı korumayı düşündüm. İyi oynadığı bir maçın üzerine problemli bir Fenerbahçe maçı onu geriye götürebilir diye düşündüm. Necip’le ilgili sakatlık olunca yine sahada oldu. Çünkü Serdar, Ersin ve Rıdvan gibi Beşiktaş’ın geleceğidir. Maçtan önce oyuncularla hamleleri de konuşuyoruz ve skora göre durumu konuşuyoruz. Güven ve Oğuzhan bugün yine sonradan giren pozisyonundaydı ama yarını bilmiyoruz. İkisi de girdikten sonra çok katkı yaptılar. Dışarıdan giren oyuncunun girip katkı sağlaması çok kıymetli” dedi.

“Çok iyi bir oyuncu grubu var”

Güven’in oyuna girdiği dakikanın kendisi açısından doğru bir zamanlama olduğunu söyleyen Karaveli, “Merkez orta sahadan memnundum ama Fenerbahçe’nin öndeki 4’lüsünün sağ ve soldaki isimlerini Larin ve Ghezzal’la kapatmayı düşünüyorduk. Ama ikisi de sonrasında biraz aksattı bu görevi. Çok fazla serbest vuruş kazandığımız için Ghezzal’ın oyunda kalmasını istedik. Güven girdikten sonra çok etki etti oyuna. Merkez orta sahanın bugün bizim etkimizde olduğunu düşünüyorum. Fenerbahçe’den daha iyiydik rakamsam anlamda. Yüzde 60’a yakın topla oynamayla sahadaydık. Takımla maçtan önce biraz konuştuk. İyi bir oyuncu grubu var. Benim katkım en azdır, en fazla katkı oyuncularındır. Burada özkaynaktan tek başıma gelmedim. U19’daki bütün arkadaşlarım yanımda. İyi bir enerji oluştu. Beşiktaş vazgeçmez. Beşiktaş’ın kültüründe vazgeçmek yoktur. Bir kırılma gerekiyordu belki de, buna da biz denk geldik. Umarım bundan sonra daha iyi sonuçlarla devam ederiz” ifadelerini kullandı.

Karaveli son olarak altyapıda görev yapan teknik adamların unutulmaması gerektiğini söyleyerek, “Geçen maçta galibiyetle teşekkürler göndermiştim. Çok içimden geçmişti bu teşekkürleri iletmek. Maçta 2 kez geriden geldik. Büyük bir seyirci desteği vardı. 2 kez geriden gelmek ve kaybetmeden ayrılmak güzel ama en çok istediğimiz bu değildi. Benim gibi bu ülkede altyapılarda, akademilerde, o kadar çok emekçi antrenör var ki. Çok değerli arkadaşlarım var. Kendi adıma bu ülkenin gençlerine güvenmekten vazgeçmeyeceğim. Spor kamuoyu da emekçi antrenörlere güvenmekten vazgeçmesin. Bu ülkenin futbolunu çok daha iyi yerlere taşıyabiliriz” açıklamasını yaptı.

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