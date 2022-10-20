OMÜ’de iş arama becerileri semineri

SAMSUN (İHA) – Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nde (OMÜ) öğrencilere iş arama becerileri ve CV hazırlama ile ilgili seminer verildi.

OMÜ Atatürk Kongre ve Kültür Merkezinde düzenlenen seminer Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Samsun Sanayici ve İş İnsanları Derneği (SAMSİAD), Samsun Teknopark ve Toyota Plaza Derindere iş birliği ile düzenlendi. Etkili CV hazırlama tekniklerini, CV hazırlarken yapılmaması gereken hataları ve mülakatta dikkat edilmesi gereken konular hakkında öğrencilere bilgi verildi.

Özgeçmiş şablonlarının sade olması gerektiğini, tek bir sayfadan oluşması gerektiğini, olması gerekenden fazla büyük puntoların kullanılmaması gerektiğini vurgulayan İnsan Kaynakları Müdürü Banu Eser Eruçar, yapılan bu tarz yanlışların kötü bir izlenim oluşturduğunu katılımcılara aktardı. Daha sonra Eruçar, salonda dağıtılan örnek CV şablonlarını öğrencilerle birlikte inceleyerek, onlara nasıl bir yol izlemeleri gerektiğini anlattı. Özgeçmişin öneminden bahsederken staj döneminde bile CV örneğinin bulunması gerektiğini vurgulayan Eruçar, bunun için, bazı internet sayfalarından bahseden Eruçar, “Tek sayfalık bir CV dosyası yazdığınızda, işverenlerin okuması daha iyi olacaktır. İş dünyasına adım attığınızda sizlerin bulunurluğu CV’ler sayesinde daha kolay olacaktır” dedi. CV yazarken ters kronolojik sıranın önemine dikkat çeken Eruçar, en son mezun olunan okulu, stajı veya iş yerinin sonda olacak şekilde yazılması gerektiğini belirtti. Etkinlik, hatıra fotoğrafının çekilmesiyle beraber sona erdi.

Meme Kanseri Bilinçlendirme ve Farkındalık ayı

OMÜ Tıp Fakültesi Hastanesi, Meme Kanseri Bilinçlendirme ve Farkındalık ayı çerçevesinde video yayınlayarak meme kanserinin önlenmesine ilişkin önemli bilgiler sundu. Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bilge Gürsel, verdiği mesajda meme kanserinin toplum sağlığı açısından dikkat çekilmesi gerektiğini vurgulayarak kanserin erken teşhisi ve radyoterapinin önemine dair açıklamalarda bulunuldu.

Meme kanserinin kadınlarda görülen kanserlerin üçte birini oluşturduğunu söyleyen Gürsel, “Meme kanserinin bu kadar çok görülmesinin yanında kür oranlarımızın yüksek olması önemli bir faktör ancak bunun içinde erken tanı çok önemli. Erken teşhis için meme kanserinin tarama programı olduğunu biliyoruz. Özellikle 40-69 yaş arasında bulunan kadınlar iki senede bir mamografi taramalarını aksatmamalarını öneriyoruz. Ayrıca meme kanserini hayatımızdan uzak tutabilmek için yapabileceklerimizin başında sağlıklı beslenme, kilomuza dikkat etme fiziksel olarak aktif bir hayat sürme, egzersiz yapmak önemli” diye konuştu.

Meme kanseri tedavisinden daha az etkilerle kurtulmak için radyoterapiye ihtiyaç olduğunu da vurgulayan Prof. Dr. Gürsel, “Bu alan cerrahi ile iş birliğinde teknolojik ve bilimsel gelişmelerle daha az işlem yapılarak kanserin önlenmesinde önemli bir tedavi yöntemidir. Radyoterapiden hastalarımızın korkmamasını diliyoruz. Sonuç olarak meme kanseri farkındalığınızda olsun ama hayatınızda olmasın.” ifadelerini kullandı.