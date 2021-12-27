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OMM Alize Ocean Racing, Transquadra’nın ikinci etabına hazır

Dünyanın en zorlu okyanus yarışı olarak gösterilen Transquadra’ya katılan ilk Türk takımı olan OMM Alize Ocean Racing, 29 Ocak-19 Şubat 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek Madeira-Martinik etabı için hazırlıklarında son aşamaya geldi.

Spor 27.12.2021, 11:48
OMM Alize Ocean Racing, Transquadra’nın ikinci etabına hazır

Dünyanın en zorlu okyanus yarışı olarak gösterilen Transquadra’ya katılan ilk Türk takımı olan OMM Alize Ocean Racing, 29 Ocak-19 Şubat 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek Madeira-Martinik etabı için hazırlıklarında son aşamaya geldi.

Yarışın ilk etabı olan Marsilya - Madeira’yı ikinci sırada tamamlayarak çok önemli bir başarıya imza atan Sinan Sümer - Tolga Pamir ikilisi, yarışın ikinci etabında da başarılı bir sonuç elde etmeyi hedefliyor. İkinci etap öncesinde Portekiz’e gidecek olan OMM Alize Ocean Racing ekibi, yine zorlu okyanus şartlarında Türkiye’yi temsil edecek.

“İlk etap beklediğimizden daha başarılı geçti”

Tolga Pamir ve Sinan Sümer, ikinci etap öncesinde görüşlerini şu şekilde dile getirdi:

“Öncelikle Transquadra öncesinde ve sırasında bizlere destek veren yelken ailesine ve sponsorlarımıza bir kez daha teşekkür ederiz. İlk etabı ikinci sırada tamamlamamızda bu desteğin büyük etkisi vardı. Bu sayede Marsilya - Madeira etabında beklediğimizden daha da başarılı bir süreç geçirdik. İkinci etap öncesinde ise hazırlıklarımızda son aşamaya geldik. İkinci etapta da Türk yelken dünyasını gururlandıracak bir pozisyonda olmayı hedefliyoruz. İkinci etap, şartları itibarıyla ilk etaptan daha da zorlu geçecek. Ancak yaptığımız yarış simülasyonları ve oluşturduğumuz stratejilerle bu zorlukları aşacağıma inanıyoruz. Yarışın ardından elde ettiğimiz tecrübeleri de genç yelkencilerimize aktaracağız.”

Tüm parkuru sıfır karbon emisyonu ile geçme hedefi devam ediyor

Odunpazarı Modern Müze’nin (OMM) ana sponsorluğunda yarışı sürdürecek olan Alize Ocean Racing, yarışın ilk etabında olduğu gibi Madeira - Martinik etabında da tüm parkuru sıfır karbon emisyonu ile geçecek. Böylece takım, 4.000 deniz milini sıfır karbon emisyonu hedefi ile tamamlamış olacak.

Ayrıca OMM Alize Ocean Racing, organizasyonun ikinci aşamasında da Türkiye Deniz Araştırmaları Vakfı (TÜDAV) için geçtiği denizlerde mikroplastik ölçümleri yapmayı sürdürecek. Yapılan tüm ölçümler, yarışın ardından kamuoyuyla paylaşılacak.

Dünya liderleri tarafından Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda kabul edilen ve 17 maddeden oluşan Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları arasındaki “Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar” (madde 11), “İklim Eylemi” (madde 13) ve “Sudaki Yaşam” (madde 14) da Alize Ocean Racing’in yine dikkat çekeceği maddeler olacak.

OMM Alize Ocean Racing’in Transquadra yarışından sonraki hedefi ise bir Türk takımı olarak IMOCA 60’ta yarışmak olacak.

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