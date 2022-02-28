Ömer Furkan Banaz mazbatasını aldı - Banaz: “Bursaspor camiası bizden olumlu sonuçlar görmek istiyor”

Bursaspor Kulübü yeni Başkanı Ömer Furkan Banaz, mazbatasını aldı. Resmen göreve başlayan Banaz, “Kollarımızı sıvadık. Bursaspor camiası bizden olumlu sonuçlar görmek istiyor. Bunu en kısa sürede gerçekleştireceğiz” dedi. Bir önceki Başkan Hayrettin Gülgüler’in törene katılmaması dikkatleri çekti.

Bursaspor Kulübü’nün yeni Başkanı Ömer Furkan Banaz resmen görevine başladı. Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri’nde gerçekleşen mazbata töreninde konuşan Banaz, “Bizleri destekleyen herkese teşekkür ederim. Bizler açısından çok sıkıntılı bir süreç bugünden itibaren başlıyor. Kongre süreci nasıl olacak diye düşünüyorduk. Ama bugün itibariyle bu evrakı elimize alınca kolları hemen sıvamamız gerektiğini anladık. Boluspor maçına kadar hızlı hareket etmeliyiz. Bursaspor camiası bizden olumlu sonuçlar görmek istiyor. Bizler de bunu azemi sürede gerçekleştireceğiz” dedi.

“Ana gayemiz Bursaspor’u ligde tutmak”

Ömer Furkan Banaz şöyle devam etti: “Geçmiş süreçlerin şeffaf yürütülmediği yönde eleştirler oluyordu. Bizim yönetimimizde böyle şeyler görmeyeceksiniz. Bugün bu süreci başlatıyoruz. Ana gayemiz ve amacımız bu sezon Bursaspor’u ligde tutmak olacak. Bugünlerden sonra da katkı vereceklere teşekkür ediyor ve rica ediyorum. Camiamıza hayırlı olsun.” Kongre Divan Heyeti Başkanı İlhan Parseker ve Divan Kurulu Başkanı Galip Sakder de yeni Başkan Ömer Furkan Banaz’ı kutlayarak görevinde başarılar diledi. Bursaspor’un geçmiş başkanı Hayrettin Gülgüler’in törene katılmaması dikkat çekti.