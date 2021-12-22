Ömer Faruk Yurtseven’in takımı Miami evinde Indiana’yı mağlup etti

NBA’de milli basketbolcu Ömer Faruk Yurtseven’in formasını giydiği Miami Heat evinde karşı karşıya geldiği Indiana Pacers’ı 125-96’lık skorla yendi. Yurtseven 22 dakika süre aldığı mücadeleyi 8 sayı, 13 ribaund, 2 blok, 2 top çalma ve 1 asistle tamamladı.

NBA’de normal sezon 5 karşılaşma ile devam etti. Phoenix Suns, Staples Center’da karşılaştığı Los Angeles Lakers’ı 108-90’lık skorla mağlup ederek üst üste 4. toplamda da 25. galibiyeti elde etti. Lakers ise üst üste 3. toplamda da 16. yenilgisini aldı. Suns’ta Devin Booker 24 sayı, 9 ribaund, 7 asist ve Deandre Ayton 19 sayı, 11 ribaund ile oynayarak takımına galibiyeti getiren isimler oldu. Lakers’ta ise LeBron James’in 34 sayı, 7 ribaund ve Russell Westbrook’un 22 sayı, 10 ribaundluk performansı mağlubiyeti önleyemedi.

Ömer Faruk Yurtseven’den Indiana potasına 8 sayı

Milli basketbolcu Ömer Faruk Yurtseven’in formasını giydiği Miami Heat evinde mücadele ettiği Indiana Pacers’ı 125-96’lık skorla yendi ve 19. galibiyetini kazandı. Miami’de Ömer Faruk Yurtseven 22 dakika süre aldığı maçta 8 sayı, 13 ribaund, 2 blok, 2 top çalma ve 1 asist ile oynarken, Duncan Robinson 26 sayı ve Tyler Herro 26 sayı ile mücadele etti. Bu sezonki 19. mağlubiyetini alan Indiana’da ise Chris Duarte ve Caris LeVert 17’şer sayı ile oynadı.

NBA’de günün toplu sonuçları şöyle:

New York Knicks: 105 - Detroit Pistons: 91

Miami Heat: 125 - Indiana Pacers: 96

New Orleans Pelicans: 111 - Portland Trail Blazers: 97

Dallas Mavericks: 114 - Minnesota Timberwolves: 102

Los Angeles Lakers: 90 - Phoenix Suns: 108