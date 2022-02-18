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Ömer Faruk Ünal: "Türk futbolunun genetiği, hakemliğin kimyası bozuldu"

Türkiye Gazetesi Spor yazarı Ömer Faruk Ünal, "Bu ligin genetiği bozulmuştu şimdi de hakemliğin kimyası bozuldu" dedi.

Spor 18.02.2022, 12:20
Ömer Faruk Ünal: "Türk futbolunun genetiği, hakemliğin kimyası bozuldu"

Türkiye Gazetesi Spor yazarı Ömer Faruk Ünal, "Bu ligin genetiği bozulmuştu şimdi de hakemliğin kimyası bozuldu" dedi.

Hakan Dede ile Top Sende programına katılan Ömer Faruk Ünal, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir’in geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamaları ve Merkez Hakem Kurulu’na yönelik eleştirileri değerlendirdi. Özellikle Spor Toto Süper Lig takımlarının Merkez Hakem Kurulu (MHK) hakkında son günlerde artan eleştirilerine yönelik değerlendirmelerde bulunan Ünal, "Tabi ki hakemlerimiz hata yapıyorlar. Fakat bunu sadece hakemlere yüklenmesi doğru olmaz. Ülkemizde son dört aydır hakemlik ne yazık ki kötü yönetiliyor. Türkiye’de hakemden önce, hakemi ve hakemliği yöneten kişilerde problem var. Haftalık hakem görev dağıtımına baktığımızda görüyoruz ki bazı hakemler haftalardır maç almıyor, bazı hakemler var ki hatalı performans sergilediği halde üst üste maç alıyor. Bu ligin genetiği bozulmuştu şimdi de hakemliğin kimyası bozuldu" şeklinde konuştu.

"Milli maçlar ve MHK’nın tutumu federasyonun akıbetini belirleyecek"

Türkiye Futbol Federasyonu’nun görev süresi hakkında ise, "Türkiye Futbol Federasyonu üç yılını dolduruyor. Milli maçlarda alınacak sonuçlar federasyonun görev süresini belirleyecek etkenlerden bir tanesi. Öte yandan Merkez Hakem Kurulu son üç ayda üç yıl kadar yıprandı. Özellikle kulüp başkanları ile mesafeli olunması gerektiğine inanıyorum. Bir kulüp başkanının Merkez Hakem Kurulu Başkanı ile kolayca iletişime geçebilmesi çok sağlıklı bir ortam oluşturmuyor. Bütün kulüpleri mutlu edemezsiniz, bu yüzden her zaman dik durmaları gerekiyor. MHK’nın ve dolayısıyla federasyonun yönetimine tekrardan saygı duyulması için bu durumun acilen düzeltilmesi gerekir" diye konuştu.

"Süper Lig TV projesinin sağlıklı olacağını düşünmüyorum"

Geçtiğimiz günlerde Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir’in, ’yeterli teklifi alamazsak Süper Lig Tv’ yi kurarız’ sözlerini de değerlendiren Ünal şu ifadelere yer verdi:

"Yeni sezon maçlarının özümüzdeki Ağustos ayında başlayacağını varsayarsak böyle bir kalkışmanın çok uygun olmayacağını, gerekli alt yapının bu süre içerisinde oluşturulamayacağını düşünüyorum."

Son yıllarda Türk futboluna kazandırılmış modern statların bile kulüpler tarafından yeterli oranda doldurulamadığını, ülke futbolunun ekranlarda dahi eskisi kadar ilgi görmediğini dile getiren Ünal, Süper Lig TV projesinin federasyonun tarafsızlığını da olumsuz yönde etkileyeceğini dile getirdi.

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