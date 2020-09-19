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Ömer Faruk Beyaz sezon sonunda ayrılıyor!
Fenerbahçe'nin genç oyuncusu Ömer Faruk Beyaz sezon sonunda takımdan ayrılma kararı aldı. 2021 Haziran ayında sözleşmesi sona erecek 17 yaşındaki yıldız adayıyla Schalke 04 ve Barcelona yakından ilgileniyor.
Spor 19.09.2020, 09:18 19.09.2020, 09:20
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Fenerbahçe'nin büyük gelecek beklediği Ömer Faruk Beyaz sezon sonunda takımdan ayrılma kararı aldı. Avrupa devlerinin peşinde olduğu Ömer Faruk Beyaz sezon sonunda bitecek sözleşmesini uzatmaya sıcak bakmıyor.
Barça ve Schalke 04 peşinde!
Fenerbahçe'nin 17 yaşındaki yıldız adayı Ömer Faruk Beyaz'ın sözleşmesi 2021 Haziran ayında sona eriyor. Avrupa deplerini peşine takan Ömer Faruk için Schalke 04 ve Barcelona devrede.
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