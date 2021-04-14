Ömer Faruk Beyaz'ın yeni kulübü belli oldu

Ömer Faruk Beyaz'ın yeni takımı belli oldu... Fenerbahçe ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan ve takımdan ayrılma kararı alan 17 yaşındaki futbolcu, Bundesliga'ya transfer oluyor.

Sky Sport Almanya'ya göre; Ömer Faruk Beyaz, Stuttgart ile 4 yıllık sözleşme için anlaşmaya vardı. Resmi açıklamanın kısa süre içerisinde yapılacağı belirtildi.

FENERBAHÇE'NİN EN GENÇ KAPTANI OLMUŞTU

Emre Belözoğlu, geçtiğimiz sezon veda maçında kaptanlık pazubendini Ömer Faruk Beyaz'a takmıştı. Oyuncuyla sözleşme yenilemek için görüşmeler yapılırken Ömer Faruk, takımdan ayrılmaya karar verdi. Bunun üzerine genç oyuncu kadro dışı bırakıldı.

BELÖZOĞLU VE MENAJERİNİN AÇIKLAMALARI

Belözoğlu, ocak ayında yaptığı açıklamayla Ömer Faruk'un takımdan gideceğini duyurmuştu: "Ömer süreci olumlu gitmiyor, olumlu bitecek gibi de gözükmüyor. Fenerbahçe’nin kendisine verdiği mukavelenin bence bir örneği yok. Projenin içi kendisi için olumlu şartlarda dolu ama büyük fotoğrafa bakınca süreç olumlu gitmiyor. Fenerbahçe’nin haklarını göz önüne aldığımızda gözümüz kimseyi görmez."

Ömer Faruk Beyaz'ın menajeri Mehmet Eser de Belözoğlu'nun yaptığı açıklamadan bir süre sonra, “Stuttgart’la anlaştık. Fenerbahçe'de bir gelecek göremediğimiz için bu kararı almak zorunda kaldık. Daha fazla süre alması için gereken şartlar vardı. Ancak hoca hep diğer alternatifleri değerlendirdi” diye konuşmuştu.

(Habertürk)