banner528

banner549

banner547

Son Dakika
Borsa güne yükselişle başladı
Borsa güne yükselişle başladı
Benzine indirim geldi!
Benzine indirim geldi!
Serbest piyasada döviz fiyatları
Serbest piyasada döviz fiyatları
Bugün hava nasıl olacak?
Bugün hava nasıl olacak?

Ömer Faruk Beyaz, Bundesliga 2’ye kiralandı

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe’den, Stuttgart’a transfer olan Ömer Faruk Beyaz, Bundesliga 2 ekiplerinden 1. FC Magdeburg’a kiralandı.

Spor 27.07.2022, 11:32
Ömer Faruk Beyaz, Bundesliga 2’ye kiralandı

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe’den, Stuttgart’a transfer olan Ömer Faruk Beyaz, Bundesliga 2 ekiplerinden 1. FC Magdeburg’a kiralandı.

Fenerbahçe altyapısından yetişen ve A takıma kadar yükselen Ömer Faruk Beyaz kariyerine Almanya’da devam ediyor. 2021-2022 sezonu başında Almanya Bundesliga takımlarından Stuttgart’a transfer olan genç oyuncu, yalnızca 4 lig maçında forma giymişti. 18 yaşındaki futbolcu, yaz transfer döneminde ise Bundesliga 2 ekiplerinden 1. FC Magdeburg takımına kiralandı. Ömer Faruk için kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Hoş geldin Ömer” ifadelerine yer verildi.

Yorumlar (0)
29°
açık