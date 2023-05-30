Ömer Erdoğan: “Taraftarlardan özür diliyorum”

Alanyaspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, Kasımpaşa maçının ardından takımının bugünkü performansı ile karşılaşmanın skorundan memnun olmadığın belirterek, maçı izlemeye gelen taraftarlardan özür diledi.

Spor Toto Süper Lig’in 36. haftasında Corendon Alanyaspor, sahasında Kasımpasa’ya 3-1 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında karşılaşmayı değerlendiren Alanyaspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, takımın bugünkü performansından ve karşılaşmanın skorundan memnun olmadığını söyledi. Sahalarında sezonun son maçını oynadıklarına dikkat çeken Erdoğan, “Galibiyetle ayrılmamız gerekiyordu ama maalesef hem maçın başlangıcında, özellikle ikinci yarısında çok basit goller yedik. Bize yakışmayan goller yedik. Kendi işimizi kendimiz halletmek istiyorduk. Sahada istediğimiz oyunu ve mücadeleyi sergileyemedik. Buraya gelen taraftarlardan özür diliyorum. Son bir Trabzonspor deplasmanı var. İnşallah oraya da iyi hazırlanıp sezonu iyi bir şekilde bitiririz” diye konuştu.