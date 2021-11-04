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Ömer Erdoğan: “Son maçlardaki çıkışımızı devam ettirmek istiyoruz”

Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan iyi bir gidişatları olduğunu, Adana Demirspor maçında da bunu devam ettirmek istediklerini milli maç arasına moralli girmeyi hedeflediklerini söyledi.

Spor 04.11.2021, 18:51
Ömer Erdoğan: “Son maçlardaki çıkışımızı devam ettirmek istiyoruz”

Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan iyi bir gidişatları olduğunu, Adana Demirspor maçında da bunu devam ettirmek istediklerini milli maç arasına moralli girmeyi hedeflediklerini söyledi.

Süper Lig’in 12. haftasında deplasmanda Adana Demirspor’a konuk olacak olan Hatayspor, çalışmalarına devam ediyor. Hatay Stadyumu’nda yapılan idmanın ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirildi. Isınma hareketleri ile başlayan idman, dar alan ve 5’e 2 top kapma ile devam ederken, son olarak taktik idmanı yapıldı. Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan Adana Demirspor maçının zor olacağını, çok önemli oyunculardan kurulu olduğunu söyledi.

Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan Adana Demirspor deplasmanından galibiyetle dönerek milli maç arasına moralli girmek istediklerini belirterek, “Adana Demirspor maçı önemli, çok şükür iyi bir gidişatımız var. Bu hafta da bunu devam ettirmek istiyoruz. Özellikle bu milli maç arası öncesinde moralli olmak istiyoruz. Zor bir maç olacak, Adana Demirspor gerçekten çok önemli oyuncularla kurulu bir takım. Hücum hattında dikkat etmemiz gereken oyuncuları var. Biz gidip kendi oyunumuzu sahaya sergilemek istiyoruz. Çok mücadele etmemiz ve çalışmamız gerek o maçta. Oyuncularım son maçlardaki çıkışını devam ettirecek o maçta” dedi.

Erdoğan Onur Ergün’ün sakatlığı ile ilgili olarak ise tespit edilmesi zor bir sakatlık olduğundan tedavisinin uzun sürdüğünü belirterek “Onur Ergün’ü ilk kontrollerinde farklı bir sakatlığı var diye düşünüyorduk. Ama zor tespit edilen bir sakatlık. Biz ona göre tedavi ve antrenman programı uyguladık. Rahatsızlığı devam edince farklı doktorlara gönderdik. Orada işin ciddiyetini gördük. Tabi başa sardı çünkü dinlenmesi lazımdı, 5-6 hafta hiç koşu yapmaması gerekiyordu ama dediğim gibi zor tespit edilen bir sakatlık. Ama şu an iyi milli maç arasından sonra bizimle beraber çalışmalara başlayacak.

Erdoğan ayrıca, Adana Demirspor maçı öncesinde cezalı futbolcularının bulunmadığını, Onur’un ve Sackey’in sakatlığının devam ettiğini söyledi.

Daha sonra Hatayspor, Adana Demirspor maçının hazırlıklarını basına kapalı olarak gerçekleştirdi.

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